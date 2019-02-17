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اقتصاد

قطر تهدف لبناء قطاع رياضي بقيمة 20 مليار دولار

يوسف الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال
يوسف الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال
17/2/2019

قال مسؤول بارز (الأحد) إن قطر تريد جذب المزيد من الشركات الرياضية إلى البلاد، بهدف تطوير قطاع رياضي بقيمة 20 مليار دولار قبل استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022.

تصريحات يوسف الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال:
  • المركز يهدف لإصدار تراخيص لنحو 150 شركة رياضية بحلول عام 2022، من بينها نحو 25 شركة هذا العام.
  • مساعي جذب شركات متعددة الجنسيات مرتبطة بقطاع الرياضة، وتسهيل إضفاء الطابع التجاري على الخدمات المتعلقة بالرياضة في الدولة، تأتي في إطار خطط رامية للتحول إلى مركز إقليمي للفعاليات الرياضية قبل استضافة قطر لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022.
  • الكثير من سلسلة القيمة يتحرك إلى قطر في الوقت الراهن من أجل كأس العالم 2022.
  • مركز قطر للمال يهدف أيضا إلى جذب شركات في مجالات مثل التمويل الإسلامي والتكنولوجيا المالية والإعلام.
  • هناك خطط لاستقطاب ألف شركة بمختلف القطاعات بحلول وقت استضافة قطر لبطولة كأس العالم لكرة القدم، ارتفاعا من حوالي 600 حاليا.
  • قطر مؤهلة أيضا لأن تكون مركزا بديلا لدبي لأسواق إقليمية مثل الكويت وسلطنة عمان وتركيا وباكستان، وهي دول تعززت علاقاتها معها منذ المقاطعة.
  • بسبب الوضع الجيوسياسي، تشكلت بعض العلاقات المهمة جدا بين حكومات قطر والدول المجاورة.
  • الدول التي شكلت معها قطر علاقات مهمة قد تكون أسواقا مستهدفة للشركات الراغبة في ممارسة أنشطة إقليمية من مركز قطر للمال.
خلفيات
  • مركز قطر للمال معني بإصدار تراخيص للشركات الأجنبية معظمها في قطاع التمويل لإعفائها من قوانين الملكية المحلية.
  • في الشهر الجاري، أسس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) مشروعا مشتركا في قطر للمساعدة في إدارة البطولة.
  • تتطلع قطر لجذب استثمارات أجنبية وتنويع اقتصادها الذي يركز على الغاز.
  • فرضت الإمارات والسعودية ومصر والبحرين حصارا على قطر في 5 من يونيو/حزيران 2017 بدعوى تمويل قطر "للإرهاب".
  • نفت الدوحة أي صلة لها بالموضوع وقالت إن اتهامات دول الحصار لا أساس لها.
المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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