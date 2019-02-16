هل يشعل ترمب حرب السيارات؟

ينتظر قطاع إنتاج السيارات تقريرا سريا لوزارة التجارة الأمريكية، من المقرر إرساله (الأحد إلى البيت الأبيض، بعد تكهنات بأنه وصف السيارات ومكوناتها المستوردة بأنها تهديد للأمن القومي.

ما القصة؟

مسؤولون في قطاع إنتاج السيارات في الولايات المتحدة قالوا إن وصف التقرير للسيارات ومكوناتها المستوردة على أنها تهديد للأمن القومي يفسح المجال أمام الرئيس دونالد ترمب لفرض رسوم جمركية على تلك الواردات.

من المتوقع أن يظل محتوى التقرير سريا بينما يدرس ترمب توصيات التقرير، الذي جرى إرسال مسودات سرية بها التوصيات المقترحة إلى البيت الأبيض ووكالات حكومية أخرى للمراجعة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

أمام الرئيس 90 يوما بعد تسلم التقرير لاتخاذ قرار بشأن المضي قدما في فرض الرسوم أم لا.

مسؤولو قطاع إنتاج السيارات يتوقعون أن تشمل خيارات التقرير رسوما جمركية واسعة النطاق تصل إلى ما بين 20 و25 في المئة على السيارات المجمعة والمكونات، أو رسوما أضيق نطاقا تستهدف المكونات وتكنولوجيا الصناعة ذات الصلة بسيارات الطاقة الجديدة والسيارات ذاتية القيادة والمتصلة بالإنترنت.

التقرير هو ثمرة استقصاء بدأته وزارة التجارة في مايو/ أيار 2018 بناء على طلب من الرئيس ترمب، بهدف الوقوف على أثر الواردات على الأمن القومي للبلاد.

وزارة التجارة لمحت إلى أنها تركز على تكنولوجيا السيارات الناشئة عندما بدأت عملية الاستقصاء.

مسؤولون في الإدارة في الإدارة الأمريكية قالوا إن التهديد بفرض رسوم جمركية على السيارات وسيلة للحصول على تنازلات من اليابان والاتحاد الأوربي.

الرئيس الأمريكي وافق العام الماضي على عدم فرض رسوم جمركية طالما أن المباحثات مع الشريكين التجاريين تجري على نحو مثمر.

ما الذي سيحدث بعد فرض الرسوم؟

مسؤولو صناعة السيارات في العالم أعربوا عن خشيتهم من أن فرض رسوم جمركية أمريكية على ملايين السيارات ومكوناتها المستوردة من الخارج قد يقود صناعة السيارات العالمية نحو أسوأ كابوس يمكن تخيله.

الكثيرون يرون أن مثل هذا الإجراء سيضيف آلاف الدولارات إلى تكلفة السيارات، وقد يتسبب في التخلي عن مئات الآلاف من الوظائف في الاقتصاد الأمريكي.

تقرير من مركز أبحاث السيارات، الذي يتخذ من ولاية ميشيغان الأمريكية مقرا له، أشار إلى أن السيناريو الأسوأ المتمثل في رسوم جمركية نسبتها 25 في المئة سيكلف قطاع السيارات والصناعات المرتبطة به 366 ألفا و900 وظيفة.

التقرير ذكر أن أسعار السيارات الخفيفة، بما في ذلك المصنعة في الولايات المتحدة، ستزيد بمقدار ألفين و750 دولارا للسيارة في المتوسط، وهو ما سيقلص المبيعات في الولايات المتحدة بواقع 1.3 مليون سيارة، مما سيضطر الكثير إلى اللجوء لسوق السيارات المستعملة.

شركات سيارات كبرى قالت العام الماضي إن واردات السيارات لا تشكل خطرا على الأمن القومي الأمريكي، مشيرة إلى أن الأثر التراكمي على الولايات المتحدة سيكون زيادة سنوية في الأسعار تصل إلى 83 مليار دولار.

تعليق ألماني