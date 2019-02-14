شاهد: أسعار النفط تسجل أعلى مستوى في ثلاثة شهور

صعدت أسعار النفط الخام في تعاملات الخميس، صوب أعلى مستوياتها في ثلاثة شهور مدعومة بخفض إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).

التفاصيل:

أظهرت بيانات أوبك خفض إنتاج النفط من جانب الأعضاء بنحو 797 ألف برميل يوميا في يناير/كانون الثاني 2019 إلى 30.806 مليون برميل يوميا.

تجاهلت أسعار الخام، بيانات مخزونات النفط الخام الأمريكية، الأربعاء، التي أظهرت ارتفاعا بـ 3.63 ملايين برميل الأسبوع الماضي.

بحلول الساعة (09:29 تغ)، ارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم أبريل/ نيسان، بنسبة 1.75% أو 1.11 دولارا إلى 64.75 دولارا للبرميل.

في الاتجاه ذاته، صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي نايمكس تسليم مارس/ آذار بنسبة 1.34% أو 72 سنتا إلى 54.62 دولارا للبرميل.

لا تغيير في خطط خفض الإنتاج