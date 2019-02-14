شاهد: أسعار النفط تسجل أعلى مستوى في ثلاثة شهور

صعدت أسعار النفط الخام في تعاملات الخميس، صوب أعلى مستوياتها في ثلاثة شهور مدعومة بخفض إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).
التفاصيل:
- أظهرت بيانات أوبك خفض إنتاج النفط من جانب الأعضاء بنحو 797 ألف برميل يوميا في يناير/كانون الثاني 2019 إلى 30.806 مليون برميل يوميا.
- تجاهلت أسعار الخام، بيانات مخزونات النفط الخام الأمريكية، الأربعاء، التي أظهرت ارتفاعا بـ 3.63 ملايين برميل الأسبوع الماضي.
- بحلول الساعة (09:29 تغ)، ارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم أبريل/ نيسان، بنسبة 1.75% أو 1.11 دولارا إلى 64.75 دولارا للبرميل.
- في الاتجاه ذاته، صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي نايمكس تسليم مارس/ آذار بنسبة 1.34% أو 72 سنتا إلى 54.62 دولارا للبرميل.
لا تغيير في خطط خفض الإنتاج
- استبعد وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، الخميس، إجراء أية تغييرات على خطط خفض الإنتاج، ومحذرا من مخاطر على السوق النفطية متعلقة بالتوترات الجارية في فنزويلا.
- بدأت أوبك تنفيذ اتفاق جديد لخفض إنتاج النفط، بنحو 1.2 مليون برميل يوميا، اعتبارا من مطلع 2019، ولمدة 6 شهور.
- وزير الطاقة السعودي خالد الفالح قال الثلاثاء الماضي إن المملكة ستخفض إنتاجها النفطي إلى نحو 9.8 ملايين برميل يوميا اعتبارا من مارس/ آذار المقبل مقابل 10.2 ملايين برميل يوميا في يناير/ كانون ثاني الماضي.