"إيرباص" تُوقف تصنيع أكبر طائرة في العالم

أعلن الرئيس التنفيذي لمجموعة إيرباص الأوربية توماس إيندرز، اليوم الخميس، وقف إنتاج طائرات "إيه 380" وتوقف تسليمها في 2021.

وبذلك تتخلى إيرباص عن حلمها في الهيمنة على السماوات بطائرة كبيرة للقرن الحادي والشعرين بعد سنوات من ضعف المبيعات.

وجاء الإعلان بعدما قررت شركة طيران الإمارات خفض طلبيتها لشراء 39 من هذه الطائرات العملاقة.

من جهة أخرى، قالت المجموعة في بيان إنها حققت أهدافها للعام 2018 بتسجيلها زيادة بنسبة 29% في الأرباح الصافية التي بلغت ثلاثة مليارات يورو.

أبرز ما تضمنه بيان إيرباص:

إيرباص: نتيجة هذا القرار، هي أن سجل طلبياتنا لم يعد كافيًا لمواصلة إنتاج طائرات "إيه 380". هذا الأمر يؤدي إلى توقف تسليم هذه الطائرات في 2021.

إيرباص: سنبدأ نقاشات مع شركائنا التجاريين في الأسابيع المقبلة بشأن ما بين ثلاثة آلاف و3500 وظيفة يمكن أن تتأثر بهذا القرار في السنوات الثلاث المقبلة.

لكن تزايد وتيرة إنتاج طائرات "إيه 320" والطلبية الجديد للإمارات للطائرات الكبيرة ستؤمن إمكانات عديدة لتحرك داخل المجموعة.

طيران الإمارات كانت قد طلبت بدلًا من طائرات "إيه 380″، شراء أربعين طائرة "ايه330-نيو" وثلاثين "إيه350 ". ولم تذكر إيرباص قيمة طلبية الشراء التي تشكل تعويضًا.

إيرباص ستنتج 17 طائرة إضافية بما في ذلك 14 لطيران الإمارات وثلاث طائرات لشركة إيه.إن.إيه للطيران اليابانية.

أكبر طائرة بالعالم إيرباص إيه 380 (رويترز)

قرار متوقع:

هذا القرار كان متوقعًا إذ إن مصير طائرة "إيه380" كان مرتبطًا العام الماضي بطلبية شركة الإمارات شراء 36 طائرة إضافية من هذا النوع، ما "يؤمن رؤية للسنوات العشر المقبلة على الأقل، وفقًا لـ"إيندرز". لكن إيرباص لم تخف أن البرنامج سيتوقف في غياب طلبية الشراء هذه.

توقف إنتاج "إيه 380" سيترجم "بتأثير سلبي يبلغ 463 مليون يورو في أرباح إيرباص قبل الرسوم والفوائد.

إيرباص: مشاريعنا للعام 2019 تتضمن تسليم بين 880 و890 طائرة تجارية، لكننا اضطررننا لدفع تمويل إضافي لبرنامجنا لطائرة النقل العسكري "إيه 400-إم".

إيرباص: قيمة مبيعات كل فروع إيرباص ارتفعت بنسبة 8% وبلغت 63,7 مليار يورو في 2018.

طلبيات الشراء بلغ مجموعها 55,5 مليار يورو ما رفع قيمة مجموعة الطلبيات في كل فروع إيرباص إلى 460 مليار يورو في 31 ديسمبر/كانون الأول 2018، حسب معيار "آي آر إف إس" للمحاسبة الذي تطبقه المجموعة.

إيرباص: 2018 كان عام تحد لكننا احترمنا التزاماتنا وحققنا مستوىً قياسيًا في المردودية بفضل أداء عملاني ممتاز وخصوصًا في الربع الأخير من العام.

طيران الإمارات (رويترز)

خيبة أمل:

طيران الإمارات، التي بنت علامتها التجارية العالمية حول الطرازين إيه380 وبوينج 777 وتملك أيضًا 100 طائرة من طراز إيرباص العملاق ضمن أسطولها، قالت إن الإعلان أصابها بخيبة الأمل جراء تقليص الطلبيات، وبالأسى لأن هذا البرنامج لا يمكن أن يستمر.

طيران الإمارات أوضحت أن الطائرة إيه380 ستظل ركيزة أساسية لأسطولها حتى ثلاثينيات القرن الحالي.

الاتحاد للطيران المملوكة لحكومة أبوظبي والمنافس المحلي لطيران الإمارات، أعنت أيضًا عن تقليص بعض طلبياتها من إيرباص وبوينغ، ما يسلط الضوء على أسئلة متنامية بشأن نمو شركات الطيران الخليجية.

إيرباص A380 أكبر طائرة في العالم (الفرنسية)

أكبر طائرة في العالم: