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اقتصاد|مصر

مصر تتوقع زيادة سعر صرف الدولار إلى 18 جنيها

الجنيه المصري يواصل الهبوط مقابل الدولار
الجنيه المصري يواصل الهبوط مقابل الدولار
11/2/2019

رفعت وزارة المالية المصرية تقديراتها المبدئية لسعر صرف الدولار مقابل الجنيه في ميزانية السنة المالية الحالية 2018-2019، وكذلك متوسط سعر الفائدة على أدوات الدين الحكومي.

0.75 جنيها زيادة في سعر الدولار
  • قدرت الوزارة في تقرير نصف سنوي متوسط سعر صرف العملة المحلية عند 18 جنيها للدولار في السنة المالية التي تنتهي في 30 يونيو حزيران، بدلا من 17.25 جنيها في التقدير السابق.
  • وزادت تقديراتها لمتوسط سعر الفائدة على الأذون والسندات الحكومية إلى 18.6 بالمئة، من 14.7 بالمئة.
مراقبون: المركزي يناور لجمع الدولارات
  • انخفض سعر الدولار أمام العملة المصرية منذ أواخر يونيو كانون الثاني الماضي وسجل الجنيه أمس الأحد 17.605 للدولار، مقارنة مع 17.960 جنيها في 23 ديسمبر كانون الأول، ويرى مراقبون أن هذا التغيير لا يعود لأسباب اقتصادية حقيقية وربما يكون مناورة من البنك المركزي لدفع الأشخاص على بيع ما بحوزتهم من دولارات.
  • عزز هذا الرأي تصريحات أدلى بها محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر في مقابلة مع وكالة بلومبرغ الأمريكية الشهر الماضي حيث رجح أن يشهد سعر صرف الجنيه مزيدا من تحركات الفترة المقبلة بعد أن تم إنهاء آلية تحويلات المستثمرين الأجانب في أدوات الدين الحكومي.
  • قال عامر إن البنك المركزي يقف على أهبة الاستعداد لدرء المضاربين وضمان عدم خسارة المكتتبين في أدوات الدين.
المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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