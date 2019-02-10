213% زيادة في الدين العام الخليجي خلال 5 سنوات

قالت كريستين لاغارد مديرة صندوق النقد الدولي أمس (السبت) إن مصدري النفط لم يتعافوا بشكل كامل من صدمة أسعار النفط التي حدثت في 2014 وحذرت من إنفاق الأموال على "مشاريع مهولة وجوفاء".
وعلى صعيد زيادة الدين العام لدول الخليج خلال هذه الفترة فقد زاد بنسبة 213% وجاءت المملكة العربية السعودية على رأس دول الخليج في حجم الزيادة في الدين العام كما يلي:
بلغ الدين العام المحلي في السعودية عام 2013 مبلغ 60.1 مليار ريال (16 مليار دولار) تمثل 2.1% من الناتج المحلي الإجمالي ارتفع في عام 2018 ليصل إلى 560 مليار ريال (149.3 مليار دولار) تمثل 19.1% من الناتج المحلي الإجمالي.
بلغ الدين العام الإجمالي في 2013 نحو 61.48 مليار دولار بنسبة 15.8% من الناتج المحلي الإجمالي، ازداد في عام 2018 ليصل نحو 82.8 مليار دولار بنسبة 19% من الناتج المحلي الإجمالي.
بلغ الدين العام المحلي في قطر في 31 من مارس/ آذار 2013 مبلغ 67 مليار ريال قطري (18.4 مليار دولار) ارتفع في نهاية 2018 ليصل إلى 156.4 مليار ريال قطري (43 مليار دولار).
بلغ الدين العام المحلي في سلطنة عمان عام 2013 مبلغ 3.96 مليار دولار تمثل 5.03% من الناتج المحلي الإجمالي ارتفع في عام 2018 ليصل إلى 39.78 مليار دولار.
بلغ الدين العام المحلي في الكويت عام 2013 مبلغ 1.5 مليار دينار كويتي (4.9 مليار دولار) ارتفع في 2018 ليصل إلى 7 مليارات دينار كويتي (23 مليار دولار) منها 65% ديون محلية و35% ديون خارجية.
بلغ الدين العام المحلي في البحرين عام 2013 مبلغ 5.1 مليار دينار بحريني (13 مليار دولار) ارتفع في سبتمبر/ أيلول 2018 ليصل إلى 11.74 مليار دينار بحريني (31.2 مليار دولار) تمثل 88.4% من الناتج المحلي الإجمالي.