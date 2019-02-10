بريكست: عشرات الشركات تهرب إلى هولندا.. وإسبانيا توظف المئات

ذكرت السلطات الهولندية أن عشرات الشركات انتقلت أو أعربت عن نيتها الانتقال من بريطانيا إلى هولندا بسبب حالة الغموض بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي "بريكست".

التفاصيل:

الوكالة الهولندية للاستثمارات الخارجية قالت في بيان إن 42 شركة حولت مقرها الأوربي من بريطانيا إلى هولندا.

18 شركة نقلت مقرها الأوربي من بريطانيا إلى هولندا عام 2017.

بيان الوكالة أوضح أن انتقال الشركات يعني توفير نحو 2000 وظيفة و291 مليون يورو، ونحو 330 مليون دولار، من الاستثمارات.

التقرير السنوي للوكالة أشار إلى أن هناك 250 شركة أخرى تخطط لنقل مقارها إلى هولندا بسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي.

الحكومة الهولندية رحبت بهذه الأرقام، وقال وزير الاقتصاد ايريك ويبيس إنه "بسبب حالة الغموض الدولية المتزايدة بشأن بريكست، وتغير سياسات التجارة العالمية، تزداد أهمية مناخ الأعمال الجيد في هولندا لنا جميعاً".

جنسيات الشركات تنوعات بين بريطانية وأمريكية وآسيوية.

من بين الشركات مجموعة الأجهزة الإلكترونية اليابانية "باناسونيك"، وبنك الاستثمار الياباني (نورينتشوكين)، وشركات خدمات مالية وتأمين بحري ومجموعات إعلامية.

إضافة إلى انتقال الشركات، أعلنت "وكالة الأدوية الأوربية" التابعة للاتحاد الأوربي، أنها ستنتقل من لندن إلى أمستردام لأنه لا يمكنها البقاء قانونيًا في بلد غير عضو في الاتحاد.

مئات الوظائف في إسبانيا:

الحكومة الإسبانية وافقت على قرار بتعيين ألف و735 موظفًا جديدًا للتعامل مع تداعيات الانفصال البريطاني، خاصة في مجالات الحدود والرقابة الجمركية.

الحكومة تسعى لتعيين الأغلبية العظمى من هؤلاء الموظفين قبل التاسع والعشرين من مارس/آذار المقبل، بغض النظر عما إذا كانت بريطانيا ستتوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوربي بشأن الخروج من عضويته أم لا.

إسبانيا تسعى لأن يكون لديها المزيد من الموظفين في المطارات والموانئ، فضلا عن تعزيز الرقابة على الصحة والسلامة للنباتات والمزروعات في الواردات والصادرات.

عدد البريطانيين الذين يعيشون في إسبانيا، يقدّر بنحو 300 ألف ومن بينهم متقاعدين. وهناك أيضا 33 ألف مقيم بجبل طارق عند الطرف الجنوبي لإسبانيا.

سكان جبل طارق، الواقع ضمن حكم التاج البريطاني، صوتوا بأغلبية كاسحة لصالح البقاء في عضوية الاتحاد الأوربي في الاستفتاء الذي أجرته بريطانيا عام 2016، لكنهم سيغادرون التكتل معها.

اقتصاد جبل طارق يعتمد على الحدود المفتوحة مع إسبانيا.

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