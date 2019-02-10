الحريري: اقتصاد لبنان يحتاج إلى "جراحة" عاجلة لتجنب الانهيار

قال رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري اليوم (الأحد) خلال القمة العالمية للحكومات في دبي إن اقتصاد بلاده يحتاج إلى "عملية جراحية" عاجلة كي لا ينهار.

أبرز تصريحات الحريري

السياسيون لا يزالون يقفون صفا واحدا وراء الإصلاحات التي جرى الاتفاق عليها معهم العام الماضي.

نحن في لبنان ليس لدينا الوقت للترف في السياسة لأن اقتصادنا ممكن أن يتعرض إلى انهيار إذا لم نقم بالعملية الجراحية هذه بشكل سريع وبإجماع سياسي.

هناك إجماع سياسي في لبنان على كل الإصلاحات التي مرت في مؤتمر سيدر.

ثمة إجماع سياسي لمحاربة الفساد.

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