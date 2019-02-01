تقرير: قطر وإكسون تمضيان في مشروع غاز مسال باستثمارات 10 مليارات دولار

أفاد تقرير إخباري أن قطر للبترول وإكسون موبيل ستعلنان الأسبوع المقبل خططا للمضي قدما في مشروع باستثمارات قدرها 10 مليارات دولار لتوسع في منشأة لتصدير الغاز الطبيعي المسال في تكساس

التقرير نشرته وكالة "رويترز" للأنباء نقلا عن مصادر وصفتها بالمطلعة.

أبرز ما جاء في التقرير

المشروع جزء من خطط قطر للبترول لاستثمار نحو 20 مليار دولار في الولايات المتحدة، إذ تسعى الشركة لزيادة وجودها بالخارج في قطاع النفط والغاز.

مرفأ غولدن باس للغاز المسال هو منشأة للاستقبال وإعادة التغييز في سابين باس بولاية تكساس وبمقدوره معالجة ما يصل إلى ملياري قدم مكعب يوميا من واردات الغاز الطبيعي إلى الولايات المتحدة.

كونوكو فيليبس، الشريك الثالث في المرفأ القائم، تخطط لبيع حصتها البالغة نسبتها 12.4 بالمئة في المشروع ولا تنوي المشاركة في التوسعة.

إكسون موبيل هي الشاري المرجح لحصة كونوكو فيليبس، و الشركاء الحاليون لا يرغبون في جلب مساهم آخر، إذ إن خطط المشروع في مراحل متقدمة.

حاليا، تبلغ حصة إكسون 17.4 في المئة من المشروع وتملك قطر للبترول حصة أغلبية نسبتها 70 في المئة.

بيع حصة كونوكو فيليبس أدى إلى تأخر الإعلان عن القرار النهائي بالمضي قدما في المشروع.

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