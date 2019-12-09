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اقتصاد

لماذا يجب الاستثمار في الذهب خلال العام القادم؟

9/12/2019

توقع بنك الاستثمار الدولي غولدمان ساكس، الإثنين، ارتفاع أسعار الذهب إلى 1600 دولار للأوقية (الأونصة) في 2020، في ظل مخاوف الركود الاقتصادية وعوامل الضبابية السياسية.

والجمعة الماضية، هبطت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 1.1 بالمئة إلى 1459.36 دولارا للأوقية، بينما هبطت العقود الأمريكية للذهب 1.3 بالمئة إلى 1463.9 دولار للأوقية.

وقال بنك الاستثمار الدولي في مذكرة الإثنين، إن على المستثمرين تنويع حيازتهم من السندات طويلة الأجل، عبر الذهب، مشيرا إلى أن الخوف يحرك الطلب على المعدن النفيس.

وارتفعت أسعار الذهب لأعلى مستوى لها خلال 6 سنوات، في سبتمبر/ أيلول الماضي، إلى 1557 دولارا للأوقية بعدما خفض الفدرالي الأمريكي أسعار الفائدة آنذاك، للمرة الثانية خلال 2019، مع ارتفاع إجمالي الديون سالبة العائد إلى 17 تريليون دولار.

وصعدت أسعار المعدن النفيس نحو 14 في المئة في 2019.

وتوقع البنك أن تصعد مشتريات البنوك المركزية من الذهب إلى 750 طنا في 2019.

وحسب بيانات مجلس الذهب العالمي، ارتفعت حيازة صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة من الذهب بنسبة 13.4 في المئة خلال الأشهر التسعة الأولى من 2019، لتسجل أعلى مستوى على الإطلاق، إلى 2808 أطنان.

المصدر : وكالات
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