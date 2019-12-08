"سفينة".. أول منصة إلكترونية لتسويق المنتجات المصرية

أُطلق في مصر اليوم الأحد أول منصة إلكترونية مصرية خاصة بالمنتجات المصرية، كاستجابة لآمال المُصنعين المصريين في وصول مُنتجاتهم إلى السوق الدولي، وتحقيق الطلب عليها في السوق المحلي.

سفينة

تعتبر المنصة، التي أطلق عليها اسم "سفينة"، مولًا تجاريًا إلكترونيًا مجمعًا للصناعات المصرية، والموقع المُصغر لكل مُصنع سيكون بمثابة منفذ بيع له داخل هذا المول.

قال إسلام البنا رئيس مجلس إدارة شركة "سفينة إيجيبت" المالكة لموقع "سفينة" في بيان صحفي اليوم:

يوجد في "سفينة" الآن أكثر من ألف مُنتَج مصري الصنع.

سيكون بقدرة التاجر المصري أو المستورد من خارج مصر، أو وكلاء التصدير من مصر للخارج، أن يبحثوا عن المنتج داخل منصة "سفينة"، فتفتح له قائمة بكل المصنعين لهذا المنتج في مصر.

يمكن التجول من مصنع لآخر حيث إن كل مصنع يوجد في "سفينة" بموقع مُصغر يكون فيه ملف خاص عن المصنع، وحجمه، وتاريخه، وشهاداته، وصوره.

كل منتج لهذا المصنع له صور مكتوب فيها متوسط سعره، وأقل كمية تُطلب منه، ونبذة عن المنتج ومواصفاته، ثم بعد الاستقرار على المصنع الذي سيتم التعامل معه يمكنه أيضا من خلال "سفينة" إجراء مُحادثة تجارية بينه وبين مسؤول البيع في هذا المصنع عبر الموقع.

سفينة لا تأخذ عمولة على أي مبيعات تُجري باستخدامه، فقط تحصل "سفينة" على رسوم اشتراك من المصنع مقابل وجوده في منصة "سفينة"، التي ستُستخدم في عمليات الترويج والدعم لانتشار منصة "سفينة" ككل داخل مصر وخارجها.

أصبحت الفرصة الآن مواتية للمنتج المصري أن ينافس عالميًا لتوافر عدة عوامل منها انخفاض قيمة الجنيه المصري بعد التعويم الأمر الذي تسبب في انخفاض سعر المنتج المصري نسبيا مقارنة بمثيله الأجنبي.

أكد البنا دعم الدولة المصرية لكل ما من شأنه تعظيم الناتج المحلي، الظاهر في إنشاء مُجمعات صناعية متخصصة وإنشاء الطرق التي تخدم المدن الصناعية، مما يسهل العمليات اللوجيستية، ومعها السياسات النقدية والمالية الداعمة لهذا التوجه.

هل حجم السوق الخاص بالمنتج المصري يحتاج لمثل هذه المنصات؟

يجيب البنا: "طبقا لما ذُكر في تقرير التنافسية الدولية الصادر في أكتوبر/ تشرين أول الماضي عن عام 2019-2018 في هذا الصدد، فإن حجم السوق المُتاح للمُنتج المصري محليًا ودوليًا هو 23 من 141 دولة، أي أن الصين رقم واحد في الترتيب ثم مصر في المرتبة 23 وهي مرتبة متقدمة تدل على عِظم حجم السوق للمنتج المصري محليًا ودوليًا، ولكن تنقصه آليه تضمن له سهولة وسرعة الوصول لهذه الأسواق، وهذا ما ستوفره منصة "سفينة".