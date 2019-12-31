مصر تستقبل 2020 بقرض قيمته 800 مليون دولار

قال البنك المركزي المصري في بيان أمس الاثنين إنه سيطرح أذون خزانة دولارية لأجل عام قيمتها 800 مليون دولار في السادس من يناير/كانون ثاني القادم.

كانت بيانات البنك المركزي المصري، قد أظهرت ارتفاع رصيد الدين الخارجي لمصر إلى نحو 108.7 مليار دولار في نهاية يونيو/حزيران الماضي، بزيادة نحو 16.1 مليار دولار بنسبة 17.3% مقارنة بنهاية يونيو/حزيران 2018.

وارتفع الدين الخارجي بذلك خلال الربع الاخير من العام المالي الماضي 2018-2019 بقيمة 2.5 مليار دولار، مقارنة بنحو 106.2 مليار دولار بنهاية مارس/آذار الماضي.

أعباء الدين

بلغت أعباء خدمة الدين الخارجي نحو 13.4 مليار دولار خلال السنة المالية 2018-2019، مقابل نحو 13.25 مليار دولار في العام السابق عليه، توزعت بين نحو 10.2 مليار دولار أقساط مسددة، ونحو 3.2 مليار دولار فوائد مدفوعة.

وقد حصلت مصر على كثير من القروض الخارجية منذ نهاية يونيو/حزيران حتى الآن منها مليارا دولار تمثل القسط الأخير من قرض صندوق النقد الدولي في أغسطس/آب الماضي، كما طرحت وزارة المالية سندات دولية بقيمة ملياري دولار في نوفمبر تشرين ثاني الماضي، بخلاف عدة قروض من مؤسسات وبنوك دولية.

وبلغت قيمة الدين العام الداخلي 4.289 تريليون جنيه بنهاية يونيو/حزيران الماضي، وبهذا يكون إجمالي الدين العام الخارجي والداخلي في مصر بنهاية يونيو/ الماضي قد بلغ 6.105 تريليون جنيه.

نصيب الفرد

ارتفع نصيب الفرد من الدين الخارجي إلى 1013 دولارًا بنهاية يونيو/ حزيران 2019 مقابل 879 دولارا في يونيو/حزيران 2018.

وبلغ نصيب المواطن المصري من الدين العام بنهاية يونيو/حزيران الماضي 61 ألف و193 جنيه، وهو رقم متزايد في ظل استمرار الاقتراض الداخلي والخارجي.

عبء الفوائد

بلغت نسبة أقساط وفوائد الدين العام المصري الخارجي للعام المالي 2018-2019 نحو 83% من قروض مصر الخارجية خلال نفس العام.

فقد أعلن البنك المركزي المصري عن سداد مدفوعات خدمة الدين الخارجي بقيمة 13.4 مليار دولار خلال العام المالي 2018-2019، منها 10.2 مليار دولار أقساط و3.2 مليار دولار فوائد.

وبحسب تقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري الصادر عن البنك المركزي يتعين على مصر سدا د مبلغ 17.51 مليار دولار خدمة الدين الخارجي للعام المالي الحالي 2019-2020، منها 14.8 مليار دولار أقساط، ونحو 2.7 مليار دولار فوائد.

وبحسب التقرير تمتد آجال سداد الدين العام الخارجي الحالي لمدة 35 عاما، حتى النصف الأول من عام 2054.

وارتفعت قيمة أقساط الدين العام المصري في موازنة العام المالي الحالي 2019-2020 لتصل إلى 375.6 مليار جنيه.

كما ارتفعت فوائد الدين العام في موازنة العام الحالي لتصل إلى 569.14 مليار جنيه، تمثل ما يزيد على 36% من إجمالي المصروفات في الموازنة.