خسائر في البورصة السعودية بسبب أسهم البنوك

تراجعت البورصة السعودية اليوم الإثنين بسبب خسائر أسهم البنوك في حين انتعشت السوق المصرية بفضل سهم البنك التجاري الدولي أكبر البنوك المدرجة.

وفي السعودية، نزل المؤشر 0.8 في المئة، حيث هبط سهم مصرف الراجحي 1.1 في المئة وخسر بنك الرياض 3.5 في المئة بعد أن ارتفع في وقت سابق عقب الإعلان عن توزيعات أعلى في النصف الثاني من السنة.

وهبط سهم شركة النفط العملاقة أرامكو السعودية 0.7 في المئة بعدما سجل مكاسب ليومين. ويوم الثلاثاء، قالت أرامكو إن غولدمان ساكس قد يشتري مزيدا من أسهمها لدعم سعر السهم. وتنتهي فترة الاستقرار السعري للسهم في التاسع من يناير كانون الثاني.

وارتفع مؤشر البورصة المصرية 0.9 في المئة بفضل صعود سهم البنك التجاري الدولي 1.1 في المئة والشرقية للدخان 2.9 في المئة.

وخسر سهم حديد عز 1.1 في المئة بعدما أعلنت عن خسائر غير مجمعة لأول تسعة أشهر من العام مقابل أرباح في الفترة ذاتها قبل سنة.

وفي أبوظبي، ارتفع المؤشر 0.4 في المئة بفضل مكاسب سهم بنك أبوظبي الأول الذي صعد 0.7 في المئة والبنك التجاري الدولي بمكاسب بلغت 14.3 في المئة.

ونزل سهم إشراق للاستثمار 0.9 في المئة بعدما أعلنت أنها ستخفض رأس المال لتغطية خسائر متراكمة.

وفي دبي، هبط المؤشر 0.2 في المئة، إذ هوي سهم بنك المشرق 9.9 فيالمئة وخسر سهم بنك الإمارات دبي الوطني 0.8 في المئة.

ولقي المؤشر بعض الدعم من بنك دبي الإسلامي الذي ارتفع سهمه 0.5 في المئة في حين زاد سهم إعمار العقارية 1.8في المئة.

وأوردت وكالة أنباء الإمارات أمس الأحد أن حكومة دبي سترفع الإنفاق 17 في المئة إلى مستوى قياسي قدره 66.4 مليار درهم (18.1 مليار دولار) في 2020 لتحفيز الاقتصاد ودعم معرض إكسبو 2020.

وانتعش مؤشر بورصة قطر ليرتفع 0.3 في المئة بعد هبوطه في الجلستين السابقتين، وذلك بفضل صعود سهم البنك التجاري القطري ثلاثة بالمئة وارتفاع بنك قطر الوطني 1.4 في المئة.