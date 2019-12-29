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اقتصاد|مصر

مصر تعلن نتائج مزايدة للتنقيب عن النفط والغاز في البحر الأحمر

خريطة تبين مناطق الاستكشاف المطروحة في مزايدة التنقيب بالبحر الأحمر
خريطة تبين مناطق الاستكشاف المطروحة في مزايدة التنقيب بالبحر الأحمر
29/12/2019

أعلن طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية المصرية اليوم إرساء ثلاثة قطاعات للتنقيب عن النفط والغاز في البحر الأحمر على شركات شيفرون وشل ومبادلة الإماراتية في مزايدة عالمية

وقال الوزير في بيان إن المزايدة هي الأولى للتنقيب في المنطقة وإن شركة شيفرون الأمريكية فازت في المزايدة بأحد القطاعات، كما فازت مجموعة داتش شل الإنجليزية الهولندية بقطاع ثان، في حين كان القطاع الثالث من نصيب تحالف شركتي شل ومبادلة الإماراتية.

وأضاف البيان أن إجمالي مساحة القطاعات الثلاثة تبلغ عشرة آلاف كيلومتر مربع وأن الحد الأدنى للاستثمارات يبلغ 326 مليون دولار "ترتفع إلى عدة مليارات دولار في مراحل التنمية في حالة تحقيق الاكتشافات".

كانت وزارة البترول والثروة المعدنية ممثلة في شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول، طرحت في مارس/ آذار الماضي مزايدة عالمية للبحث والتنقيب عن النفط والغاز في 10 قطاعات بالبحر الأحمر، وحددت آخر موعد لاستلام العروض أول أغسطس/آب الماضي.

وبحسب الخريطة التي أعلنتها الشركة حينها، فإن القطاع الأول، تبلغ مساحته حوالي 3057 كم مربع، بينما الثاني مساحته 3010 كم2، والثالث 3097 كم مربع، والرابع 3084 كم مربع، و القطاع الخامس بلغت مساحته 3025 كم مربع.

بينما بلغت مساحة القطاع السادس بالبحر الأحمر 3050 كم مربع، والقطاع السابع 3090 كم مربع، والثامن 3060 كم مربع، والتاسع 3067 كم مربع، وكانت مساحة القطاع العاشر 3039 كم مربع.

تستهدف وزارة البترول المصرية زيادة إنتاجها من الزيت الخام والمتكثفات إلى 690 ألف برميل يوميا بنهاية العام المالي الحالي 2019-2020، ارتفاعا من 630 ألف برميل يوميا في الوقت الحالي بحسب تصريحات سابقة لوزير البترول والثروة المعدنية المصري.

ومنتصف شهر يونيو/حزيران الماضي، قال الملا إن مصر تستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من الوقود والمنتجات البترولية خلال عام 2022/2023 بالتزامن مع الانتهاء من تنفيذ وتشغيل التوسعات الجديدة كافة بمعامل التكرير المصرية.

في 24 نوفمبر/ تشرين ثاني الماضي قالت وزارة البترول المصرية، إن قيمة واردات البلاد من النفط الخام والمنتجات البترولية بلغت 2.7 مليار دولار، في الربع الأول من السنة المالية 2019-2020.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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