شركة سعودية تبيع كامل حصص استثماراتها في مصر

وقعت شركة "أميانتيت" العربية السعودية اتفاقية بيع كامل حصصها في مصر مع الشريك المحلي بقيمة إجمالية بلغت نحو مليوني دولار بما يعادل 7.5 مليون ريال.

وقالت شركة "أميانتيت العربية السعودية، في بيان لها اليوم الأحد، إنه بموجب الاتفاقية ستبيع الشركة كامل حصصها في شركة أميانتيت مصر للفيبرغلاس،البالغة 250 ألف سهم تمثل 50% من رأس مال الشركة، التي تملكها عن طريق الشركة التابعة، شركة أميانتيت لصناعة الفيبرغلاس المحدودة، لافتة إلى أن شركة أميانتيت مصر للفيبرغلاس تعمل بصناعة أنابيب الفيبرغلاس.

وتتضمن الاتفاقية، حسب بيان للشركة على موقع سوق الأسهم "تداول"، بيع كامل حصصها في شركة أميرون مصر،البالغة 94.6 ألف سهم تمثل 49% من رأس مال تلك الشركة، التي تملكها شركة أميانتيت العربية السعودية عن طريق شركتها التابعة شركة أميرون العربية السعودية، وتعمل شركة أميرون مصر في صناعة الأنابيب الإسمنتية.

وقالت الشركة إن الأثر المالي للصفقة يتمثل في توفير صافي نقد بقيمة 7.5 مليون ريال، في حين ستكون هناك خسارة بقيمة 15.7 مليون ريال على حقوق الملكية المتراكمة بسبب تحويل عملات نتجت عن البيع، وصافي زيادة في حقوق الملكية الموحدة بمقدار 7.5 مليون ريال، متوقعة أن يظهر هذا الأثر المالي في الربع الأول من عام 2020.

خروج استثمارات أجنبية

أشارت بيانات البنك المركزى المصرى الصادرة في 30 أكتوبر تشرين أول الماضي، إلى خروج استثمارات أجنبية مباشرة خلال العام المالى الأخير 2018- 2019 والمنتهى آخر يونيو/حزيران الماضي، بقيمة 7.749 مليار دولار، مقابل 5.444 مليار دولار في العام المالي السابق، بزيادة 2.305 مليار دولار بنسبة نمو 42%>

يعد رقم الاستثمارات المباشرة الخارجة من مصر في العام المالي الأخير، أعلى رقم لها خلال السنوات المالية السبع الأخيرة .