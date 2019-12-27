شاهد: أردوغان يقود أول سيارة تركية محلية الصنع ويهنئ الشعب

قاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، النموذج الأولي للسيارة المحلية (SUV) الذي جرى الكشف عنها، الجمعة.

وبعد مراسم التعريف بالسيارة المحلية المقامة في مركز "وداي التكنولوجيا" بولاية قوجة إيلي شمال غربي البلاد، أشرف أردوغان على قيادة السيارة لأول مرة.

ورافق أردوغان خلال قيادة السيارة وزير الصناعة والتكنولوجيا، مصطفى ورانك.

وعقب القيادة لفترة وجيزة، ترجل الرئيس التركي من السيارة والتقط مع مسؤولين آخرين صورا.

وهنأ أردوغان، مساء الجمعة، شعب بلاده بمناسبة إزاحة الستار عن نموذجين أوليين للسيارة المحلية.

ونشر أردوغان، على حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، صورا للنموذجين اللذين جرى الكشف عنهما بحضوره، في ولاية قوجة إيلي (شمال غرب).

وعلق على الصور قائلا: "عندما نؤمن ونثق بأنفسنا، ليس هناك من عائقٍ يصعب علينا تجاوزه". وأضاف: "هنيئا لنا بالسيارة التركية".

وأعلن مسؤول تركي، الجمعة، الانتهاء من تشييد مصنع انتاج السيارة المحلية عام 2021، على أن ينطلق خط إنتاج السيارة بحلول 2022.

جاء ذلك في كلمة ألقاها رفعت حصارجكلي أوغلو، رئيس مجلس إدارة مجموعة الشركات المشرفة على تصنيع السيارة التركية المحلية خلال حفل افتتاح وادي التكنولوجيا، بولاية قوجة إيلي (شمال غرب).

وقال أوغلو إنهم سينتهون من تشييد مصنع السيارة عام 2021 وسيتم إنتاج أول واحدة بحلول 2022.

وذكّر أوغلو الذي يتولى رئاسة اتحاد الغرف والبورصات التركية، أن الرئيس رجب طيب أردوغان ناشد الجمعية العامة للاتحاد عام 2017 من أجل العمل على سيارة محلية، وطلبهم بتولي هذا الأمر.

وأضاف: "الحمد لله، ملتزمون بوعدنا الذي قطعنا آنذاك"، وإنتاج السيارة لن يكون في تركيا فقط، وسنمتلك العلامة التجارية وبراءة اختراعها، وتصميمها، وسنبيع الرخصة لتصنيعها فقط".

وأردف: "سننتهي من المصنع عام 2021 وسنفتتحه، وإن شاء الله سيتم إنتاج أول سيارة بحلول 2022".