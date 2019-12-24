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اقتصاد

الكويت والسعودية توقعان اتفاقية تقسيم المنطقة المحايدة

مراسم توقيع اتفاقية المنطقة المحايدة ومذكرة استئناف الانتاج النفطي
مراسم توقيع اتفاقية المنطقة المحايدة ومذكرة استئناف الانتاج النفطي
24/12/2019

وقعت الكويت والسعودية اتفاقية ملحقة باتفاقية تقسيم المنطقة "المحايدة" (المقسومة) واتفاقية تقسيم المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بينهما ومذكرة تفاهم.

وشكل إغلاق حقول المنطقة المقسومة بين البلدين، وهما بالأساس حقلا الخفجي والوفرة، مسألة سياسية معلقة بين البلدين الحليفين ويحاول مسؤولون كبار حل الأمر منذ أشهر.

وتغطي المنطقة المقسومة مساحة 5770 كيلومترًا مربعًا على الحدود بين عضوي أوبك السعودية والكويت حيث لم يشملها ترسيم الحدود بين البلدين في عام 1922. ويوزع إنتاج المنطقة المقسومة مناصفة بين السعودية والكويت.

وتشمل المنطقة المحايدة بين الكويت والسعودية حقلي "الخفجي" و"الوفرة"، ويتراوح إنتاجهما بين 500 و600 ألف برميل نفط يوميًا.

وتدير حقل الخفجي شركة النفط الوطنية العملاقة أرامكو السعودية مع الكويتية لنفط الخليج، عن طريق شركة مشتركة، وتقرر إغلاق الحقل في أكتوبر/تشرين الأول 2014 لأسباب بيئية، وكانت طاقته الإنتاجية قبل الإغلاق بين 280 و300 ألف برميل يوميًا.

أما حقل الوفرة فتديره الشركة الكويتية لنفط الخليج التي تديرها الدولة، وشيفرون نيابة عن السعودية، والحقل مغلق منذ مايو/أيار 2015 بسبب مشكلات تشغيلية. وكانت طاقته الإنتاجية تبلغ نحو 220 ألف برميل يوميا من الخام العربي الثقيل.

المصدر : الألمانية + الجزيرة مباشر
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