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اقتصاد|مصر

8 بنوك أجنبية تتخارج من مصر نهائيا في السنوات الأخيرة

17/12/2019

أعلن مجلس إدارة البنك الوطني العماني أن البنك قرر التخارج نهائيا من مصر، وإغلاق آخر فرع للبنك، وإيقاف عملياته هناك، بعد الحصول على موافقة كافة الجهات الرقابية.

وتوقع البنك في بيان إفصاح إلى بورصة مسقط إتمام التخارج بنهاية الربع الأول من العام المقبل 2020.

البنك الثامن

وبذلك يصبح "الوطني العماني" ثامن بنك أجنبي يغادر القطاع المصرفي المصري خلال السنوات الماضية.

وشهدت السوق المصرفية المصرية تخارج عدد من البنوك الأجنبية، من القطاع المصرفي المصري، خلال الـسنوات الثماني الماضية هي:

بنك سوستيه جنرال (NSGB):

في عام 2012، أعلن بنك سوستيه جنرال الفرنسي التخارج من مصر نهائيا، وفى أوائل عام 2013، قام بنك قطر الوطني بعملية الاستحواذ على وحدة البنك الفرنسي في مصر"الأهلي سوستيه جنرال" ليصبح اسمه "بنك قطر الوطني الأهلي".

بنك بي إن بي باريبا (BNP Paribas):

في عام 2013، قرر بنك بي إن بي باريبا وهو بنك فرنسي أيضًا، التخارج نهائيًا من مصر، وقام بنك الإمارات دبى الوطني بإتمام عملية الاستحواذ على البنك.

سيتي بنك:

في عام 2015، أعلن بنك سيتي بنك الأمريكي، عن بيع أنشطة خدمات التجزئة المصرفية، وخدمات البطاقات للأفراد، واقتصار أعماله بمصر على الخدمات المصرفية والاستشارية، وخدمات الخزينة للشركات والمؤسسات، في القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى المؤسسات المالية والشركات المتعددة الجنسيات والجهات الاستثمارية العالمية الناشطة في مصر.

بنك نوفا سكوشيا الكندى:

في عام 2015، أعلن بنك نوفا سكوشيا الكندي التخارج من السوق المصري رسميًا، وقام البنك العربي الأفريقي بالاستحواذ على أصول وخصوم البنك.

بنك بيريوس:

في نوفمبر/تشرين ثاني 2015، أعلن البنك الأهلي الكويتي الاستحواذ على نسبة 98.5% من أسهم بنك بيريوس اليوناني في مصر.

بنك باركليز:

في أكتوبر/تشرين أول 2016، أعلن بنك باركليز البريطاني التخارج بشكل رسمي من السوق المصري، وقام البنك ببيع وحدته المصرفية للتجزئة وتمويل الشركات والمشروعات في مصر إلى بنك التجاري وفا بنك المغربي.

البنك الأهلي اليوناني:

في ديسمبر/كانون أول 2017 أعلن البنك الأهلي اليوناني، أنه يدرس إنهاء عملية تقييم لأصوله، تمهيدًا لإجراء عملية التخارج نهائيًا من مصر.

وبتاريخ ٢ مايو/أيار 2019، أبرم البنك اتفاقية لحوالة أنشطته المصرفية الخاصة بالخدمات للأفراد والشركات في مصر إلى بنك عوده.

ماذا تبقّى؟

بعد هذه التخارجات لم يعد يوجد بالسوق المصرية بنوك أجنبية أوربية سوى بنوك كريدي أجريكول، وHSBC، بجانب البنك الإيطالي الإسكندرية أنتيسا سان باولو.

المصدر : الجزيرة مباشر + صحف
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