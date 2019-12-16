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اقتصاد|الجزائر

فولكسفاغن تعلق إنتاجها في الجزائر

شعار شركة فولكسفاجن الألمانية لصناعة السيارات
شعار شركة فولكسفاجن الألمانية لصناعة السيارات
16/12/2019

أعلنت شركة فولكسفاغن الألمانية لصناعة السيارات اليوم الإثنين تعليق إنتاجها في الجزائر حيث يُعتقل ممثلها في هذا البلد منذ يونيو/حزيران بسبب اتهامات فساد.

 

قال المتحدث باسم الشركة برس بان: "فولكسفاغن على علم بتحقيقات الفساد التي تجريها السلطات الجزائرية مع مراد عولمي" رئيس شركة سوفاك الجزائرية التي تدير مصنعا لتجميع السيارات بالشراكة مع فولكسفاغن.

وأضاف بأنه "تم تعليق الإنتاج في المصنع الذي تديره شركة سوفاك، كما علقت فولكسفاغن شحناتها إلى تلك الشركة".

و كان مصنع سوفاك-فولكسفاغن افتتح في 2017 في بلدية سيدي خطاب بولاية غليزان، على بعد نحو 250 كيلومترا جنوب غربيي العاصمة الجزائر، ويعمل على تجميع سيارات الشركة الألمانية.

وفي 2018 أنتج المصنع نحو 50 ألف سيارة تحمل علامات فولكسفاغن وأودي وسيات وسكودا.

وذكرت وسائل الإعلام الجزائرية أن سوفاك أعلنت الأحد توقف العمل في المصنع في أكتوبر/تشرين الأول الأمر الذي أدى الى خسارة 700 شخص وظائفهم.

وتعرض العديد من السياسيين ورجال الأعمال المرتبطين بالرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة للاعتقال أو التحقيق معهم بتهم الفساد منذ إجبار الرئيس المريض على التنحي وسط مظاهرات حاشدة مطلع أبريل/نيسان الماضي.

المصدر : الجزيرة مباشر + فرانس برس
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