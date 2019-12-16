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اقتصاد

"باركود الموت629" كويتيون يحذرون من منتجات إماراتية فاسدة

العاصمة الكويتية الكويت
العاصمة الكويتية الكويت
16/12/2019

تداول مغردون كويتيون تحذيرات من استخدام منتجات إماراتية فاسدة موجودة في السوق المحلي.

واتهم المغردون الإمارات بالغش وتصدير منتجات غير صالحة للاستخدام للكويت.

وسبق أن أطلق مغردون سعوديون حملة لمقاطعة المنتجات الإماراتية التي دخلت السوق السعودية المحلية عبر ميناء جبل علي في الإمارات.

https://twitter.com/mzuon85980387/status/1206428140739932162?ref_src=twsrc%5Etfw

 

 

https://twitter.com/E7saasGala/status/1206454723613732864?ref_src=twsrc%5Etfw

 

 

المصدر : الجزيرة
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