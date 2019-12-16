"باركود الموت629" كويتيون يحذرون من منتجات إماراتية فاسدة

تداول مغردون كويتيون تحذيرات من استخدام منتجات إماراتية فاسدة موجودة في السوق المحلي.
واتهم المغردون الإمارات بالغش وتصدير منتجات غير صالحة للاستخدام للكويت.
وسبق أن أطلق مغردون سعوديون حملة لمقاطعة المنتجات الإماراتية التي دخلت السوق السعودية المحلية عبر ميناء جبل علي في الإمارات.
https://twitter.com/mzuon85980387/status/1206428140739932162?ref_src=twsrc%5Etfw
الصناعه صينيه او ايرانيه والتعبئه في الامارات والامارت تكتب عليه لايصلح للإستخدام داخل الامارات للتصدير فقط يخرب بيتهم حتي فالاكل غسيل اموال اقصد غسيل اكل #باركود_الموت_629 pic.twitter.com/fgbWAFeFGn
— عادل العتيبي (@Zyrd293jQzJXYDE) December 16, 2019
https://twitter.com/E7saasGala/status/1206454723613732864?ref_src=twsrc%5Etfw
نرسل لهم اطيب ماعنددنا ويرسلون لنا اخبث ماعندهم #باركود_الموت_629
— عبدالله الشهراني 🇸🇦 (@Abdullah_1657) December 16, 2019
#باركود_الموت_629 هذا المنتج Marlboro يباع وله وكيل محلي بالكويت مكتوب عليه يصنع في سويسرا والباركود يبدا 629 يعني مصنع بالامارات والامارات لايوجد بها مصنع مالبورو هل هذا غش وهل وفق المعايير الدوليه pic.twitter.com/PsjKmy1fAG
— الكويت اولا (@A_GGG_A_) December 16, 2019