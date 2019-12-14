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اقتصاد|إثيوبيا

البنك الدولي يقرض إثيوبيا 3 مليارات دولار

رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد
رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد
14/12/2019

قال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد الجمعة إن إثيوبيا ستحصل على ثلاثة مليارات دولار من البنك الدولي لتدعيم إصلاحات في اقتصادها الخاضع تقليديا لسيطرة الدولة.

كان صندوق النقد الدولي قال قبل يومين إنه توصل إلى اتفاق أولي على حزمة تمويل مدتها ثلاث سنوات بقيمة 2.9 مليار دولار لدعم الإصلاحات الاقتصادية في إثيوبيا.

ولم يذكر آبي مزيدا من التفاصيل بخصوص التمويل المقدم من البنك الدولي. لكنه قال في حسابه على تويتر إن شركاء تنمية لم يسمهم تعهدوا بأكثر من ثلاثة مليارات دولار بالإضافة إلى التمويل المقدم من صندوق النقد والبنك الدوليين.

وأضاف أن الأموال سَتُوجه إلى إصلاحات هيكلية وقطاعية تستهدف الاقتصاد الكلي.

وكتب يقول "يؤكد هذا مجددا الشراكة القائمة بين الحكومة والمانحين لتحويل إثيوبيا إلى بلد يعمه الرخاء والسلام."

ولم يذكر وزير الدولة الإثيوبي للشؤون المالية أيوب تولينا متى ستصل أموال البنك الدولي، لكنه قال لوسائل إعلام إن قرض البنك سَيُصرف فور إقراره على مدى ثلاث سنوات أيضا.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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