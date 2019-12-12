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اقتصاد

غضب سعودي من غزو منتجات إماراتية مغشوشة

العاصمة السعودية الرياض
العاصمة السعودية الرياض
12/12/2019

دعا مغردون سعوديون إلى مقاطعة منتجات إماراتية، قائلين إن بضائع مغشوشة وفاسدة وغير صالحة وصلت إلى أسواق المملكة من الإمارات.

وطالب المغردون بحظر كل من يروج للبضائع الإماراتية غير الصالحة، بدعوى أنها تلحق أضرارا بالسوق المحلي وتشكل خطرا على الصحة.

وتداول المغردون صورا لتعليمات كُتبت على بعض المنتجات بأنها ممنوعة في الإمارات بسبب خطورتها، إلا أنها وصلت السعودية.

https://twitter.com/mshari_al3tibii/status/1204901694582251521?ref_src=twsrc%5Etfw

وحذرت التغريدات المواطنين السعوديين من شراء أي منتج عليه "الباركود" الإماراتي الذي يبدأ برقم (629) بسبب افتقار المنتجات لمعايير الصحة والبيئة.

وتضمنت بعض التغريدات تحذيرات من عدة منتجات واردة من الإمارات، من بينها السجائر وبعض الأدوية والأغذية.

كما طالب البعض بحظر تطبيق "نون" التجاري الإماراتي للتسوق الإلكتروني.

https://twitter.com/Diib777/status/1204510358184087552?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/samer_o33/status/1204929210298576897?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/fahadszahrani2/status/1204897184241635328?ref_src=twsrc%5Etfw

المصدر : الجزيرة
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