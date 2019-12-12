غضب سعودي من غزو منتجات إماراتية مغشوشة

دعا مغردون سعوديون إلى مقاطعة منتجات إماراتية، قائلين إن بضائع مغشوشة وفاسدة وغير صالحة وصلت إلى أسواق المملكة من الإمارات.

وطالب المغردون بحظر كل من يروج للبضائع الإماراتية غير الصالحة، بدعوى أنها تلحق أضرارا بالسوق المحلي وتشكل خطرا على الصحة.

#مقاطعه_المنتجات_الاماراتيه

اتمنى حملت تبليك لكل من يروج للبضائع #الاماراتيه المضروبه والخطيره التي دمرة الاسواق السعوديه واول واحد نبدي فيه هذا 👇 مروج البضائع الاماراتيه الفاسده والخطيره على صحة الناس .

خذ بلك لا يشرفني متابعة تافه زيه pic.twitter.com/AfcnEs3ls4 — آبــۅ ســيـKSAــف 🇸🇦 (@MMMMMMMMM777777) December 12, 2019

وتداول المغردون صورا لتعليمات كُتبت على بعض المنتجات بأنها ممنوعة في الإمارات بسبب خطورتها، إلا أنها وصلت السعودية.

https://twitter.com/mshari_al3tibii/status/1204901694582251521?ref_src=twsrc%5Etfw

وحذرت التغريدات المواطنين السعوديين من شراء أي منتج عليه "الباركود" الإماراتي الذي يبدأ برقم (629) بسبب افتقار المنتجات لمعايير الصحة والبيئة.

#الغش_التجاري يجب علينا التنويه ان رقم الباركود الإماراتي يبدأ برقم 629 وذلك لما وجدناه من غش تجاري وتقليد للماركات والسبب خلو المنتجات الإماراتية لمعايير الصحة والبيئة..#مقاطعه_المنتجات_الاماراتيه pic.twitter.com/MwY2OSCrZJ — فاضل بن أحمد الفضلي (@BOHWAIDI_F) December 11, 2019

وتضمنت بعض التغريدات تحذيرات من عدة منتجات واردة من الإمارات، من بينها السجائر وبعض الأدوية والأغذية.

#مقاطعه_المنتجات_الاماراتيه

قبل شراء اي منتج احذر عزيزي المواطن وتأكد من باركود الموت الإماراتي 629 قبل ان تهلك من منتجات الغش التجاري المصنعة لديهم في جبل علي 👇🏽👇🏽 pic.twitter.com/I5Veab79Xy — FAWAZ ALHARBI (@ssa_harbi) December 12, 2019

كما طالب البعض بحظر تطبيق "نون" التجاري الإماراتي للتسوق الإلكتروني.

شباب الكل يحذف تطبيق نون الغش على قفا من يشيل الامارات صارت عبارة عن قذاره كبرى للتجار الجشعين والفاسدين قلعه حصينه الكل نطالب بوقف الاستيراد من الامارات وخلوها تصدي وتخيس وتعفن #الدخان_الجديد_مغشوش20 — يوسف سعد (@3VncfwV5YBDl7Qj) December 12, 2019

https://twitter.com/Diib777/status/1204510358184087552?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/samer_o33/status/1204929210298576897?ref_src=twsrc%5Etfw

#الدخان_الجديد_مغشوش20

صوتنا وصل يا شباب لا يوقف، الوزارات حطوها في مكاوي الشركات عشان يبررون ان الدخان الجديد مو إماراتي لأسباب ربحية الوضع جداً معقد وكل واحد يحطها في الثاني،هذي مؤامرة علينا ولازم نستمر لين يرجع القديم ، لأن لو على الشركات كان الطعم ما تغير، لكن الجديد مغشوش! pic.twitter.com/6aSfJ8bk1t — ﮼سامر (@samer_o33) December 11, 2019

https://twitter.com/fahadszahrani2/status/1204897184241635328?ref_src=twsrc%5Etfw