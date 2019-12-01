وفد إسرائيلي بدبي للاطلاع على استعدادات "إكسبو 2020"

ذكرت وزارة الخارجية الإسرائيلية، الأحد، أن وفدا رسميا إسرائيليا يزور دبي لحضور اجتماع تحضيري للمشاركين الدوليين في معرض "إكسبو 2020".

التفاصيل

حسب بيان للوزارة عبر صفحتها باللغة العربية على فيسبوك، فإن "الاجتماع (بدأ أمس السبت وينتهي اليوم) يهدف إلى الاطلاع على الاستعدادات الجارية تمهيدا لانطلاق المعرض الذي ستشارك فيه إسرائيل في دبي".