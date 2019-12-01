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اقتصاد

وفد إسرائيلي بدبي للاطلاع على استعدادات "إكسبو 2020"

وفد رسمي إسرائيلي زار دبي لحضور اجتماع المشاركين الدوليين في "إكسبو 2020"
وفد رسمي إسرائيلي زار دبي لحضور اجتماع المشاركين الدوليين في "إكسبو 2020"
1/12/2019

ذكرت وزارة الخارجية الإسرائيلية، الأحد، أن وفدا رسميا إسرائيليا يزور دبي لحضور اجتماع تحضيري للمشاركين الدوليين في معرض "إكسبو 2020".

التفاصيل
  • حسب بيان للوزارة عبر صفحتها باللغة العربية على فيسبوك، فإن "الاجتماع (بدأ أمس السبت وينتهي اليوم) يهدف إلى الاطلاع على الاستعدادات الجارية تمهيدا لانطلاق المعرض الذي ستشارك فيه إسرائيل في دبي".

  • سبق أن أعلنت إسرائيل، أنها ستشارك في معرض إكسبو دبي 2020 الدولي، المقام في الإمارات العربية المتحدة.
  • لم يصدر عن السلطات الإماراتية، حتى اللحظة، أي تعقيب على خبر الخارجية الإسرائيلية.
  • قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تصريح في أكتوبر/تشرين الأول الماضي خلال جلسة الحكومة الأسبوعية، إن مشاركة إسرائيل في المعرض بدبي "تعكس تقدم التطبيع مع الدول العربية على الأرض".
  • أضاف "لدينا علاقات تتعزز باستمرار مع 6 دول عربية، على الأقل، ويتم القيام بذلك بفضل سياستنا التي تدمج بين القوة والمصالح المشتركة ورؤية واعية جدا من شأنها دفع التطبيع قدما، خطوة بعد خطوة، بشكل يؤدي في نهاية المطاف إلى علاقات سلمية".
  • لم يكشف نتنياهو أسماء الدول التي كان يتحدث عنها، لكنه سبق أن زار نهاية أكتوبر/تشرين أول 2018، سلطنة عمّان، فيما سبق أن كشفت وسائل إعلام عبرية عن وجود علاقات "سرية" مع عدة دول عربية.
  • ويقام معرض "إكسبو" الدولي، مرة كل خمس سنوات، وهو أحد أكبر الأحداث الدولية، ويستمر 6 أشهر، وتقدر الاستعدادات له بملايين الدولارات، ويساهم في تسليط الضوء على المدن المضيفة، واجتذاب زائرين من الداخل والخارج، كما يقدم المشاركون فيه أفكارا ومشاريع للعمل المشترك.
  • واستضافت مدينة ميلانو الإيطالية، معرض 2015، وسيقام المعرض القادم في مدينة "أوساكا" اليابانية عام 2025، وأقيم أول "إكسبو" دولي، في لندن في عام 1851.
المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
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