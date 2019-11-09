الكمية تكفي ليومين فقط.. نفاد الوقود في 60% من محطات لبنان

كشفت الشركات الموزعة للمحروقات في لبنان، السبت، عن نفاد الوقود في 60% من المحطات بالبلاد، فيما دعا الرئيس ميشال عون إلى اجتماع مصرفي اليوم لمعالجة الوضع المالي في لبنان.

تكفي ليومين فقط

نقلت وكالة الأناضول عن ممثل الشركات، فادي أبو شقرا قوله إن 40% فقط من محطات الوقود تستمر بالبيع.

أبرز تصريحات أبو شقرا:

تم إقفال بعض المحطات مساء الجمعة، في عدد من مناطق البلاد.

الكمية الموجودة في الأسواق تكفي ليومين فقط، خصوصًا أن لبنان أمام عطلة نهاية الأسبوع.

المشكلة الأساسية تكمن في أن الشركات لن تتمكن من استيراد كميات جديدة، بسبب رفض المصارف فتح اعتمادات بالدولار، وفق الآلية التي اتُفق عليها مع مصرف لبنان المركزي.

اجتماع مصرفي

أمس الجمعة، دعا الرئيس ميشال عون إلى اجتماع مصرفي، اليوم السبت، في قصر بعبدا الرئاسي شرقي بيروت، لمعالجة الوضع المالي في البلاد.

بحسب وسائل إعلام محلية، يضم الاجتماع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ورئيس جمعية المصارف سليم صفير، وأعضاء مجلس إدارة الجمعية.

بعد أكثر من عشرين يومًا من الاحتجاجات، يبدو أن الأزمة تراوح مكانها مع بقاء كل طرف في المعادلة متمسكًا بموقفه، وسط مخاوف من تدهور الأوضاع أكثر، في بلد يعاني أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية بين 1975 و1990.

البنك الدولي أكد، الأربعاء، أن "الخطوة الأكثر إلحاحًا هي تشكيل حكومة سريعًا تنسجم مع تطلعات جميع اللبنانيين" لمنع المزيد من التدهور وفقدان الثقة في اقتصادها.

البنك حذر من أن "الآتي يمكن أن يكون أسوأ إن لم تتم المعالجة فورًا"، فقد "يرتفع الفقر إلى 50% إذا تفاقم الوضع الاقتصادي".

طالب لبنانيون خلال مظاهرة مناهضة للحكومة في بيروت (رويترز)

احتجاجات لبنان