مشاركة بالرمز.. الخطوط القطرية توقع اتفاقا مع أكبر شركة طيران في الهند

أعلنت "إنديغو" أكبر شركة طيران في الهند، اليوم الخميس، أنها وقعت اتفاقا أحاديا للمشاركة بالرمز مع الخطوط الجوية القطرية يتيح للشركة القطرية حضورا أكبر في السوق الهندية سريعة النمو.

من ناحيته، قال الرئيس التنفيذي للخطوط القطرية أكبر الباكر، خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة الهندية نيودلهي، اليوم، إنه لن يتحدث مجددًا عن خطط شركته لشراء حصة من شركة الطيران منخفض التكاليف الهندية "إنديغو"، لأن هناك بعض "الأمور الداخلية" الخاصة بالشركة.

مشاركة بالرمز

الشركتان قالتا إن الاتفاق يتيح للخطوط القطرية وضع رمزها على رحلات الطيران التي تشغلها إنديغو بين الدوحة ونيودلهي وبين مومباي وحيدر آباد.

اتفاقيات المشاركة بالرمز تتيح لشركات الطيران بيع تذاكر سفر إلى طائرات بعضها البعض لتحقيق التكامل بين خطوط طيرانها.

لم تذكر الشركتان إن كانت الخطوط القطرية نفذت أي استثمار في إنديغو، لكنها عبرت منذ وقت طويل عن رغبتها في ذلك.

أكبر الباكر الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية (رويترز)