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اقتصاد

مشاركة بالرمز.. الخطوط القطرية توقع اتفاقا مع أكبر شركة طيران في الهند

إنديجو الهندية تسيطر على نحو 40% من السوق المحلية
إنديجو الهندية تسيطر على نحو 40% من السوق المحلية
7/11/2019

أعلنت "إنديغو" أكبر شركة طيران في الهند، اليوم الخميس، أنها وقعت اتفاقا أحاديا للمشاركة بالرمز مع الخطوط الجوية القطرية يتيح للشركة القطرية حضورا أكبر في السوق الهندية سريعة النمو.

من ناحيته، قال الرئيس التنفيذي للخطوط القطرية أكبر الباكر، خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة الهندية نيودلهي، اليوم، إنه لن يتحدث مجددًا عن خطط شركته لشراء حصة من شركة الطيران منخفض التكاليف الهندية "إنديغو"، لأن هناك بعض "الأمور الداخلية" الخاصة بالشركة.

مشاركة بالرمز
  • الشركتان قالتا إن الاتفاق يتيح للخطوط القطرية وضع رمزها على رحلات الطيران التي تشغلها إنديغو بين الدوحة ونيودلهي وبين مومباي وحيدر آباد.
  • اتفاقيات المشاركة بالرمز تتيح لشركات الطيران بيع تذاكر سفر إلى طائرات بعضها البعض لتحقيق التكامل بين خطوط طيرانها.
  • لم تذكر الشركتان إن كانت الخطوط القطرية نفذت أي استثمار في إنديغو، لكنها عبرت منذ وقت طويل عن رغبتها في ذلك.
أكبر الباكر الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية (رويترز)
  • أكبر الباكر: الشركتان تأملان في توسيع نطاق اتفاقية المشاركة بالرمز لتشمل كل المدن الهندية التي تخدمها إنديغو.
  • الباكر: الخطوط الجوية القطرية ترغب في زيادة عدد رحلاتها والمدن التي تخدمها في الهند.
  • ردًا على سؤال عما إذا كانت الشركة القطرية مهتمة بشراء حصة من شركة الطيران الهندية "إير إنديا" التي تعتزم حكومة الهند بيعها، قال الباكر: لا. نحن فقط مهتمون بإنديغو.
  • إنديغو، المملوكة لشركة إنترغلوب أفييشن، تسيطر على نحو 40% من السوق المحلية وتدير أسطولًا كبيرًا من الطائرات نحيفة البدن.
المصدر : الألمانية + رويترز
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