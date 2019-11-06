المشي 15 دقيقة إضافية يوميا يعزز الاقتصاد العالمي بـ 100 مليار دولار

توصلت دراسة عن أثر النشاط البدني على الأداء الاقتصادي إلى أن المشي يوميًا لربع ساعة أو الجري الخفيف يعزز الإنتاجية ويزيد متوسط الأعمار ما يؤدي إلى تحسن النمو الاقتصادي.

100 مليار دولار

بحسب الدراسة التي أجرتها مجموعة (فايتالتي) للتأمين الطبي ومركز (راند أوربا) للأبحاث، يتعزز الاقتصاد العالمي بما يصل إلى 100 مليار دولار سنويًا لو نجح أصحاب العمل في تشجيع عامليهم على اتباع القواعد الإرشادية لمنظمة الصحة العالمية فيما يتعلق بممارسة الرياضة.

أصحاب الدراسة قالوا إن تحسن الاقتصاد سينجم عن تراجع معدل الوفيات بمعنى الإبقاء على عدد أكبر من العمالة على قيد الحياة ومساهمتهم في الاقتصاد لفترة أطول وكذلك عن تراجع عدد أيام الإجازات المرضية.

هانز بونغ رئيس مركز راند أوربا، قال إن الدراسة سلطت الضوء على وجود "علاقة قوية بين عدم الحركة وتقلص الإنتاجية"، وإنها يجب أن تعطي واضعي السياسات وأصحاب العمل "منظورًا جديدًا حول كيفية تعزيز الإنتاجية".

تفاصيل الدراسة

الدراسة اعتمدت على بيانات من نحو 120 ألف شخص من سبعة بلدان، ووضعت الدراسة تصورًا للمنافع الاقتصادية لزيادة النشاط البدني على مستوى العالم وفي 23 بلدًا منفردًا.

وجدت الدراسة أنه إذا مارس كل العاملين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و64 عامًا رياضة المشي لربع ساعة إضافية يوميًا فقد يعزز ذلك الإنتاج الاقتصادي العالمي بنحو 100 مليار دولار على أساس سنوي.

الدراسة وجدت أن العمر المتوقع لمن هم فوق سن الأربعين ولا يمارسون نشاطًا بدنيًا قد يزيد 3.2 سنة في المتوسط إن هم مارسوا رياضة الجري الخفيف لعشرين دقيقة يوميًا.

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