العراق يخطط لتصدير خُمس إنتاجه اليومي من النفط إلى تركيا

كشف مسؤول عراقي عن أن بلاده تخطط لمد أنبوب جديد لتصدير النفط لتركيا، بطاقة مليون برميل يوميًا أي ما يعادل خُمس إنتاج العراق اليومي من النفط.

مليون برميل

نقلت صحيفة "الصباح" اليوم الأربعاء عن الوكيل الأقدم لوزارة النفط العراقية، فياض نعمة، القول إن لدى وزارته خطة لمد أنبوب جديد باتجاه تركيا.

أبرز تصريحات فياض نعمة:

النفط العراقي الواصل إلى ميناء جيهان التركي حاليا يبلغ 100 ألف برميل يوميًا من نفط كركوك.

هناك توقع بارتفاع هذه الكميات بالاعتماد على أسعار السوق والاستثمار.

مد الخط الجديد لا يتقاطع مع الوضع في إقليم كردستان لوجود تفاهمات مع الجانب التركي كونهم المسؤولين عن إيصاله.

العراق من الدول التي تمتلك طاقات كبيرة وواعدة في قطاعي النفط والغاز، ومن الممكن أن يلعب دورًا محوريًا ومهمًا عالميًا وإقليميًا.

وزارة النفط العراقية استقدمت شركات عالمية استثمارية لبحث مدى إمكانية مد أنبوب تصدير نفط خام إلى الأردن بطاقة 2.5 مليون برميل يوميًا.

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