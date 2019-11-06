الصين تدرس شراء أسهم بنحو 10 مليارات دولار في طرح أرامكو

نقلت بلومبيرغ عن مصادر مطلعة أن مؤسسات مرتبطة بالحكومة الصينية تسعى لاستثمار ما يتراوح بين 5 و10 مليارات دولار في الاكتتاب العام الأولي لشركة أرامكو النفطية السعودية.

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هيئات مرتبطة بالحكومة الصينية تجري محادثات مع السعودية لشراء أسهم بقيمة تتراوح بين 5 و10 مليارات دولار في الاكتتاب العام لشركة أرامكو.

صندوق "طريق الحرير"، ومقره في العاصمة الصينية بيجين، من بين الكيانات التي تجري محادثات لشراء أسهم في الاكتتاب.

بعض الصناديق والشركات الحكومية الصينية الأخرى قد تنضم لمشتري أسهم أرامكو.

من بين هذه الشركات "سينوبك غروب" الحكومية المنتجة للنفط، وصندوق الثروة السيادية الصيني" تشاينا انفستمنت" اللذين أجريا محادثات مع الأطراف السعودية خلال الأشهر الأخيرة حول الاستثمار في الاكتتاب العام لأرامكو.

المصادر أوضحت أن المحادثات لم تنته بعد، وأن الحكومة الصينية هي التي ستحدد في نهاية المطاف الشركات التي ستستثمر في أسهم أرامكو، وكذلك والمبالغ التي ستساهم بها كل شركة.

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