فيتش: تحسن التصنيف الائتماني لتركيا يعكس تطور اقتصادها وتوازنه

قال مدير وكالة فيتش الدولية للتصنيف الائتماني، دوغلاس وينسلو، إن تحول التصنيف الائتماني لتركيا من نظرة مستقبلية سلبية إلى مستقرة، يعكس التطور والتوازن الذي آل إليه الاقتصاد المحلي.

أبرز ما جاء في تصريحات وينسلو:

تحول التصنيف الائتماني لتركيا من سلبي إلى مستقر، هو دليل على استقرار وتقدم وعودة التوازن في الاقتصاد التركي، وانعكاس لتراجع المخاطر منذ تقييمنا الأخير في يوليو/ تموز.

العناصر الداعمة للاقتصاد التركي، هو أن الوضع الخارجي للبنوك والشركات التركية أكثر استقرارا، وازدياد احتياطيات النقد الأجنبي بشكل معتدل، وتراجع التضخم، ومحافظة الليرة التركية على قيمتها.

إلغاء الولايات المتحدة العقوبات المفروضة على تركيا، بسبب الوضع الأخير في سوريا، ساعد أيضا في تحسين شروط التمويل العالمية.

تشير التوقعات إلى إمكانية حدوث تغيير إيجابي في التصنيف الائتماني لتركيا خلال فترة ما بين عام أو عامين، وفقا لتراجع الهشاشة الخارجية للاقتصاد، والتراجع في التضخم، والزيادة في مصداقية السياسة النقدية، والتاريخ المستقر للاقتصاد الكلي.

قمنا بتعديل توقعاتنا لنمو الاقتصاد التركي خلال الربع الثاني 2019 من 0.3 إلى 0.8%، مع الحفاظ على توقعاتنا لمعدل النمو في 2020 وهي 3.1%، و3.6% للعام 2021.

أتوقع بلوغ معدل التضخم في تركيا 12% في نهاية 2020، و10% في 2021.

وأبقت وكالة فيتش الدولية للتصنيف الائتماني، الجمعة الماضي، على التصنيف الائتماني لتركيا عند درجة BB- مع نظرة مستقبلية مستقرة.