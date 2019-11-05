أوبر تتطلع لتعويض خسارتها بحلول 2021

قال الرئيس التنفيذي لشركة "أوبر" دارا خسروشي إنه يأمل في تعويض خسائر الشركة بحلول عام 2021 إثر تكبد الشركة خسائر بلغت أكثر من مليار دولار خلال الربع الثالث من العام الجاري.

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