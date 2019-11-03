هيئة سوق المال السعودية توافق على طلب اكتتاب أرامكو

أعلنت هيئة سوق المال السعودية اليوم الأحد الموافقة على طلب شركة أرامكو طرح بعض أسهمها للاكتتاب العام.
التفاصيل
- قال بيان نشر على موقع "تداول" (البورصة السعودية) إنّ هيئة سوق المال قرّرت "الموافقة على طلب شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) تسجيل وطرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام".
- تعد هذه أول خطوة رسمية قبل بيع جزء من أكبر شركة نفطية في العالم عبر بدء تداولها في السوق المحلية.
- لم تحدّد سوق المال موعدا لبدء التداول، لكن من المتوقع أن يحصل ذلك منتصف ديسمبر/ كانون الأول بعد تحديد "النطاق السعري".
- الاكتتاب هو حجر الزاوية في برنامج الإصلاح الاقتصادي لولي العهد الأمير محمد بن سلمان تحت مسمى "رؤية 2030".
- ستكون عملية الاكتتاب على مرحلتين، تبدأ الأولى في سوق الأوراق المالية السعودية "تداول" في ديسمبر/ كانون الأول المقبل وبنسبة 2% من أسهم الشركة، على أن تكون المرحلة الثانية في العام 2020 في إحدى البورصات العالمية وبنسبة 3% من الأسهم.
- سيتم طرح النسبة الضئيلة من شركة النفط العملاقة على أساس تقييم للشركة بين 1.5 و 1.7 تريليون دولار، بحسب مصدر قريب من الملف. وفي حال تأكيد هذه الأرقام، فإن ذلك يعني أن ولي العهد تراجع عن مطالبته منذ عام 2016 بأن تكون قيمة الشركة تريليوني دولار.
- تقرّر تأجيل الاكتتاب أكثر من مرة لأن تقييم الشركة وفقا لحسابات المصرفيين بعد اجتماعات مع مستثمرين محتملين، كانت دون هذا الحد.
- قالت سوق المال إن "موافقة الهيئة على الطلب تعتبر نافذة لفترة ستة أشهر من تاريخ قرار الهيئة، وتعد الموافقة ملغاة في حال عدم اكتمال طرح وإدراج أسهم الشركة خلال هذه الفترة".