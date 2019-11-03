الولايات المتحدة تعلق مساعداتها الأمنية للبنان

نقلت شبكة (سي إن إن) الإخبارية الأمريكية اليوم الأحد عن مصدر مطلع أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب علقت المساعدات الأمنية المخصصة للبنان، إلى أجل غير مسمى.

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أوضح المصدر أن وزارتي الخارجية والدفاع الأمريكيتين لم تُطلعا على قرار تعليق المساعدات هذا، والذي يشمل حزمة بـ105 ملايين دولار مخصصة للجيش اللبناني.

رغم المخاوف من انهيار الاقتصاد اللبناني، قال مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية إنه "لن يكون هناك إنقاذ للبنان إلى حين تطبيق الإصلاحات".

أضاف المسؤول "كان يتوجب عليهم القيام بإصلاحات، وكان لديهم وقت طويل للقيام بذلك وبطريقة ما لم يتمكنوا من القيام بذلك".

كان رئيس الحكومة اللبناني سعد الحريري قدم استقالته الأسبوع الماضي على وقع احتجاجات شعبية.

أعلنت الرئاسة اللبنانية أمس أن الرئيس ميشال عون "يجري اتصالات ضرورية قبل إطلاق الاستشارات النيابية الملزمة لتسهيل تشكيل الحكومة الجديدة".

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