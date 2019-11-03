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اقتصاد|لبنان

الولايات المتحدة تعلق مساعداتها الأمنية للبنان

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب
الرئيس الأمريكي دونالد ترمب
3/11/2019

نقلت شبكة (سي إن إن) الإخبارية الأمريكية اليوم الأحد عن مصدر مطلع أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب علقت المساعدات الأمنية المخصصة للبنان، إلى أجل غير مسمى.

التفاصيل
  • أوضح المصدر أن وزارتي الخارجية والدفاع الأمريكيتين لم تُطلعا على قرار تعليق المساعدات هذا، والذي يشمل حزمة بـ105 ملايين دولار مخصصة للجيش اللبناني.
  • رغم المخاوف من انهيار الاقتصاد اللبناني، قال مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية إنه "لن يكون هناك إنقاذ للبنان إلى حين تطبيق الإصلاحات".
  • أضاف المسؤول "كان يتوجب عليهم القيام بإصلاحات، وكان لديهم وقت طويل للقيام بذلك وبطريقة ما لم يتمكنوا من القيام بذلك". 
  • كان رئيس الحكومة اللبناني سعد الحريري قدم استقالته الأسبوع الماضي على وقع احتجاجات شعبية.
  • أعلنت الرئاسة اللبنانية أمس أن الرئيس ميشال عون "يجري اتصالات ضرورية قبل إطلاق الاستشارات النيابية الملزمة لتسهيل تشكيل الحكومة الجديدة". 
خلفيات
  • كانت إدارة ترمب هددت منذ فترة طويلة بمعاقبة الحكومة اللبنانية على الدور الذي يلعبه حزب الله في الحياة السياسية والمجتمع اللبناني.
  • وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو حذر خلال زيارة إلى لبنان في مارس/ آذار الماضي من أنه "إذا فشل لبنان في تحجيم قوة حزب الله السياسية والعسكرية، فلن يخسر المساعدات الأمريكية فحسب، بل ربما يواجه عقوبات وطنية مدمرة".
المصدر : الألمانية
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