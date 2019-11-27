قطر.. الانتهاء من تصنيع قوائم أول منصتي إنتاج لمشروع توسعة حقل الشمال

أعلنت شركة (قطر للبترول) اليوم الأربعاء انتهاء تصنيع قوائم أول منصتين بحريتين في مشروع توسعة حقل الشمال للغاز الطبيعي، لرفع إنتاجيته.

وقال بيان صادر عن الشركة، إن هذا المشروع الضخم سيرفع الطاقة الإنتاجية لقطر من الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن إلى 110 ملايين طن سنويًا بحلول عام 2024، حيث تتولى شركة قطر غاز تنفيذ المشروع العملاق بالنيابة عن قطر للبترول.

انتهاء مرحلة مهمة في المشروع

قال سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول، ورئيس مجلس إدارة شركة قطر غاز" يشكل إكمال تصنيع قوائم أول منصتي انتاج بنجاح وفي الموعد المحدد دليلًا هامًا على التزامنا بتنفيذ جميع عناصر مشروع توسعة حقل الشمال في مكانها، وفي الوقت المحدد، وبمراعاة أعلى مستويات الجودة والسلامة".

أضاف الرئيس التنفيذي لشركة (قطر غاز) ، يسرُني القول إن هذه العملية قد تمت بشكل آمن، حيث تم إنجاز أكثر من مليون ساعة عمل دون أي إصابة مُقعِدة عن العمل".

هنأ الوزير الكعبي شركتي قطر غاز ومكديرموت على تحقيق هذا الإنجاز وتعاونهما مع قطر للبترول في هذا العمل وتنفيذه خلال فترة قصيرة.

روح الفريق الواحد

أقيم حفل خاص بهذه المناسبة في مدينة باتام في إندونيسيا، حضره الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني، الرئيس التنفيذي لقطر غاز، وعامر محمد الذياب، القائم بأعمال سفارة دولة قطر في إندونيسيا، ومسؤولون تنفيذيون من قطر للبترول وشركة قطرغاز وشركة مكديرموت.

أشاد الشيخ خالد بهذا الإنجاز البارز، وهنأ أفراد فريق مشروع توسعة حقل الشمال على الانتهاء من تصنيع قوائم أول منصتين بحريتين بأمان ونجاح، علمًا بأن الوفاء بالجدول الزمني للإبحار كان يمثل تحديًا كبيرًا.

رئيس قطر غاز أعرب عن سعادته بالعمل بروح الفريق الواحد، والمرونة التي أظهرها الجميع لبلوغ هذا الهدف، مشيرًا إلى لأن ذلك يترجم القيم المُشتركة في قطر غاز ومكديرموت على أرض الواقع في مجالات السلامة والجودة والقوة العاملة عالية الأداء.

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