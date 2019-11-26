قطر.. زيادة إنتاج الغاز المسال 64% بحلول عام 2027

أعلنت شركة "قطر للبترول" إنھا سترفع طاقة إنتاج الغاز الطبیعي المسال لدولة قطر إلى 126 ملیون طن سنويًا، وهو ما يشكل زيادة تبلغ 64% عن مستوى الإنتاج الحالي البالغ 77 ملیون طن سنويًا.

جاء الإعلان في تصريح للمھندس سعد الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئیس التنفیذي لقطر للبترول.

وتعد قطر أكبر بلد مصدّر للغاز المسال في العالم، كما أن تكلفة استخراج الغاز القطري من أدناها في العالم.

أبرز تصريحات الكعبي:

الاختبارات الفنیة أظھرت امتداد طبقات الغاز المنتجة لحقل الشمال إلى عمق الیابسة القطرية في راس لفان، وھو ما سیسمح بتطوير مشروع جديد لإنتاج الغاز الطبیعي المسال شمال دولة قطر.

عملت قطر للبترول بشكل دؤوب خلال العامین الماضیین ضمن خطة لتحديد مدى امتداد الحقل باتجاه الجنوب الغربي، ومعرفة مدى إمكانیة الإنتاج من المناطق الساحلیة شمال دولة قطر.

ھذه الأعمال التقييمية وبحمد الله وفضله، أثمرت عن نتائج ممتازة، حیث أكدت الاختبارات الفنیة للآبار التقییمیة، امتداد الطبقات المنتجة لحقل الشمال إلى عمق اليابسة القطرية في راس لفان، وإمكانیة إنتاج كمیات ضخمة من الغاز من ھذا القطاع الجديد.

من الجدير بالذكر أن أحدث بئر تقییم لحقل الشمال ھو البئر (12- NF) والذي تم حفره في مدينة راس لفان الصناعیة، على بعد حوالي 12 كيلو متر من الشاطئ، حیث خضع لاختبارات مكثفة على مدار الأشھر القلیلة الماضیة.