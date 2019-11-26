قطر.. زيادة إنتاج الغاز المسال 64% بحلول عام 2027

أعلنت شركة "قطر للبترول" إنھا سترفع طاقة إنتاج الغاز الطبیعي المسال لدولة قطر إلى 126 ملیون طن سنويًا، وهو ما يشكل زيادة تبلغ 64% عن مستوى الإنتاج الحالي البالغ 77 ملیون طن سنويًا.
جاء الإعلان في تصريح للمھندس سعد الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئیس التنفیذي لقطر للبترول.
وتعد قطر أكبر بلد مصدّر للغاز المسال في العالم، كما أن تكلفة استخراج الغاز القطري من أدناها في العالم.
أبرز تصريحات الكعبي:
- الاختبارات الفنیة أظھرت امتداد طبقات الغاز المنتجة لحقل الشمال إلى عمق الیابسة القطرية في راس لفان، وھو ما سیسمح بتطوير مشروع جديد لإنتاج الغاز الطبیعي المسال شمال دولة قطر.
- عملت قطر للبترول بشكل دؤوب خلال العامین الماضیین ضمن خطة لتحديد مدى امتداد الحقل باتجاه الجنوب الغربي، ومعرفة مدى إمكانیة الإنتاج من المناطق الساحلیة شمال دولة قطر.
- ھذه الأعمال التقييمية وبحمد الله وفضله، أثمرت عن نتائج ممتازة، حیث أكدت الاختبارات الفنیة للآبار التقییمیة، امتداد الطبقات المنتجة لحقل الشمال إلى عمق اليابسة القطرية في راس لفان، وإمكانیة إنتاج كمیات ضخمة من الغاز من ھذا القطاع الجديد.
- من الجدير بالذكر أن أحدث بئر تقییم لحقل الشمال ھو البئر (12- NF) والذي تم حفره في مدينة راس لفان الصناعیة، على بعد حوالي 12 كيلو متر من الشاطئ، حیث خضع لاختبارات مكثفة على مدار الأشھر القلیلة الماضیة.
- كمیات الغاز المثبتة التي يحتويھا حقل الشمال تتجاوز 1760 تريلیون قدم مكعب من الغاز، يضاف إلیھا أكثر من 70 ملیار برمیل من المكثفات، وكمیات ھائلة من الغاز البترولي المسال والإيثان وغاز الھیلیوم.
- ھذه نتائج على درجة عالیة من الأھمیة، وذات أبعاد إيجابیة تدفع صناعة الغاز القطرية إلى آفاق جديدة، حیث أنھا ستمكّننا بفضل الله من الشروع فورًا بمباشرة الأعمال الھندسیة الأساسیة اللازمة لمشروع جديد يشتمل على خطین عملاقین لإنتاج الغاز الطبیعي المسال بقدرة إنتاجية تبلغ 16 مليون طن سنويًا.
- هذا سیزيد إنتاجنا من الغاز الطبیعي المسال من المعدل الحالي البالغ 77 ملیون طن سنويًا إلى 126 ملیون طن سنويًا بحلول عام 2027 بمشیئة الله تعالى، أي بزيادة حوالي 64% وبذلك سیصل إنتاج دولة قطر الإجمالي من الھیدروكربونات إلى حوالي 6 ملايین و700 ألف برمیل نفط مكافئ في الیوم.