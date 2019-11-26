أردوغان يحث الأتراك على تحويل مدخراتهم إلى الليرة

حث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأتراك اليوم الثلاثاء على تحويل مدخراتهم بالدولار وغيرها من العملات الأخرى إلى الليرة لدعم العملة المحلية وإظهار التضامن الوطني.
التفاصيل
- أردوغان في اجتماع بالبرلمان: أناشد أمتنا. فلنترك الدولار وما شابهه. فلننتقل إلى عملتنا، إلى الليرة التركية.
- أردوغان: الليرة التركية لم تعد تتسبب في فقدان المستثمرين. فلنظهر وحدتنا الوطنية في هذا الشأن أيضا.
- أردوغان وصف وجود مشكلات في الاقتصاد بأنها مجرد "أكاذيب".
- وكالة أنباء "بلومبرغ" نقلت الثلاثاء عن أردوغان قوله للصحفيين، إن أسعار الفائدة ومعدل التضخم، سينخفضان إلى أقل من 10 في المئة "بصورة دائمة"، بداية من العام المقبل.
- بلومبرغ: سعر الفائدة الرئيسي في البنك المركزي التركي بلغ 14 بالمئة، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بينما بلغ معدل التضخم 8.6%.
- من المقرر عقد اجتماع البنك المركزي المقبل لسعر الفائدة في ديسمبر/كانون الأول المقبل.
خلفيات
- كان الاقتصاد التركي قد واجه في نهاية العام الماضي حالة ركود، لم يتعافَ منها قبل الربع الأول من عام 2019.
- فقدت الليرة نحو 10 بالمئة من قيمتها أمام الدولار منذ مطلع العام.
- وقال أردوغان بينما كان يدعو رواد الأعمال الأجانب إلى الاستثمار في تركيا، إن هناك انتعاش اقتصادي جار "بكل قوة".
- قد بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي اليوم الثلاثاء 5.75 ليرة، مسجلا انخفاضا 1% خلال أكثر من أسبوع.