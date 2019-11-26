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اقتصاد|تركيا

أردوغان يحث الأتراك على تحويل مدخراتهم إلى الليرة

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
26/11/2019

حث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأتراك اليوم الثلاثاء على تحويل مدخراتهم بالدولار وغيرها من العملات الأخرى إلى الليرة لدعم العملة المحلية وإظهار التضامن الوطني.

التفاصيل
  • أردوغان في اجتماع بالبرلمان: أناشد أمتنا. فلنترك الدولار وما شابهه. فلننتقل إلى عملتنا، إلى الليرة التركية.
  • أردوغان: الليرة التركية لم تعد تتسبب في فقدان المستثمرين. فلنظهر وحدتنا الوطنية في هذا الشأن أيضا.
  • أردوغان وصف وجود مشكلات في الاقتصاد بأنها مجرد "أكاذيب".
  • وكالة أنباء "بلومبرغ" نقلت الثلاثاء عن أردوغان قوله للصحفيين، إن أسعار الفائدة ومعدل التضخم، سينخفضان إلى أقل من 10 في المئة "بصورة دائمة"، بداية من العام المقبل.       
  • بلومبرغ: سعر الفائدة الرئيسي في البنك المركزي التركي بلغ 14 بالمئة، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بينما بلغ معدل التضخم 8.6%.
  • من المقرر عقد اجتماع البنك المركزي المقبل لسعر الفائدة في ديسمبر/كانون الأول المقبل.
خلفيات     
  • كان الاقتصاد التركي قد واجه في نهاية العام الماضي حالة ركود، لم يتعافَ منها قبل الربع الأول من عام 2019.
  • فقدت الليرة نحو 10 بالمئة من قيمتها أمام الدولار منذ مطلع العام.
  • وقال أردوغان بينما كان يدعو رواد الأعمال الأجانب إلى الاستثمار في تركيا، إن هناك انتعاش اقتصادي جار "بكل قوة".
  • قد بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي اليوم الثلاثاء 5.75 ليرة، مسجلا انخفاضا 1% خلال أكثر من أسبوع.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالة الأنباء الألمانية
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