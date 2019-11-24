منتدى أفريقيا.. قروض جديدة لمصر ومشروعات تعاون مع إسرائيل

قالت مصر إنها وقعت عددًا من اتفاقات الطاقة بما في ذلك صفقة بقيمة 430 مليون دولار مع شركة (نوبل إنيرجي) لضخ الغاز الطبيعي من إسرائيل إلى مصر عبر خط أنابيب شركة غاز شرق المتوسط.

جاء ذلك خلال مؤتمر منتدى أفريقيا للاستثمار الذي عقد في العاصمة الإدارية الجديدة شرق القاهرة.

بموجب الاتفاق، الذي تموله الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ستقوم نوبل إنيرجي أيضًا بتصنيع المنتجات البترولية بالشراكة مع دولفينوس القابضة المصرية.

خط أنابيب شرق المتوسط

يصل الخط بين عسقلان والعريش، وكانت بورصة تل أبيب للأوراق المالية قد أعلنت في وقت سابق إتمام نقل الحصة الحاكمة في خط أنابيب شرق المتوسط "عسقلان – العريش"، إلى شركة ديليك للحفر الإسرائيلية، وشركة نوبل إنيرجي الأمريكية، وشركة غاز الشرق المصرية.

يمهد الاتفاق الطريق لتنفيذ الاتفاقية الموقعة في فبراير/شباط 2018 بقيمة 15 مليار دولار بين شركة دولفينوس القابضة، والشركاء في حقلي غاز تمار، وليفايثان الإسرائيليين، لتوريد الغاز الطبيعي إلى مصر على مدار 10 سنوات.

كانت الاتفاقية قد عدلت في أكتوبر/تشرين أول الماضي لرفع الكميات المقررة تصديرها إلى مصر بنسبة 34% لتبلغ 85.3 مليار متر مكعب.

تحدد بدء تصدير الشحنات لمصر مطلع 2020، وتمتد حتى 2034، على أن يصل إجمالي الشحنات إلى 2.1 مليار متر مكعب سنويا خلال الثلاث سنوات الأولى، تزيد إلى 6.7 مليار متر مكعب من السنة الرابعة.

اتفاقيات قروض

وقعت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصري سحر نصر ورئيس البنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية، سوما تشاكرابارتي، اتفاقية بقيمة 201 مليون دولار لتعزيز شبكات الكهرباء لصالح شركة نقل الكهرباء.

وقع المسؤولان أيضًا اتفاقية أخرى يقدم بموجبها البنك قرضا بقيمة 50 مليون دولار لإنشاء وحدة أسلفت جديدة لصالح شركة السويس للبترول.

البنك الأوربي للإنشاء والتعمير، وقع اتفاقات أخرى مع شركة ثروة كابيتال القابضة وبنك مصر المملوك للدولة لإصدار سندات توريق بقيمة 500 مليون جنيه (31.13 مليون دولار) لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة للحكومة.

قامت المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، بتوفير أول شريحة بقيمة 100 مليون دولار من قرض بقيمة 500 مليون دولار لتعزيز التجارة بين مصر ودول أفريقية وإسلامية أخرى.

اتفاق مع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية بقيمة 83 مليون دولار (25 مليون دينار كويتي) لتمويل أعمال على طريق سريع يربط بين شمال وجنوب سيناء.

اتفاقية تسهيلات بقيمة 50 مليون دولار من بنك الاستثمار الأوربي للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعد جزءًا من برنامج قيمته 99 مليون دولار لتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة. ومن المتوقع أن يوقع بنك الاستثمار الأوروبي اليوم اتفاقية تمويل بقيمة 500 مليون يورو للشركات الصغيرة والمتوسطة مع بنك مصر.

تضخم حجم الدين