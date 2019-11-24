محافظ المركزي السعودي: طرح أرامكو لا يسبب مشكلة سيولة للبنوك

قال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) إن البنك يراقب المؤشرات المصرفية بشكل يومي ولم يلحظ أي تأثير للطرح العام الأولي لشركة أرامكو النفطية العملاقة على السيولة.

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قال المحافظ أحمد الخليفي إنه غير قلق بشأن السيولة المصرفية بسبب حجم الطرح.

تابع "نراقب جميع المؤشرات بشكل يومي وفي حالة أي شح، سنضخ السيولة بالطبع لكن حتى الآن… كل شيء مطمئن".

كان الخليفي أبلغ مؤتمرا في وقت سابق أن "القطاع المصرفي السعودي يتمتع بمستوى عال جدا من السيولة بالمقارنة مع متطلبات بازل" مشيرا إلى القواعد المصرفية العالمية.

كانت مجموعة سامبا المالية قالت، الخميس الماضي، إن الطرح الذي يستهدف جمع ما يصل إلى 25.6 مليار دولار، استقطب حوالي 73 مليار ريال (19.5 مليار دولار) من المؤسسات والأفراد حتى ذلك الحين.

تسوق البنوك السعودية قروضا، ويعرض بعضها أربعة أمثال السقف المعتاد، حسبما قاله مصدران ماليان لرويترز في وقت سابق من الشهر الحالي، مضيفين أن البنوك تستطيع ذلك لأنها ستحتفظ بالأسهم نيابة عن العملاء كضمان.

تشجع الحكومة السعوديين الأثرياء على الاستثمار، وينظر كثيرون إلى الطرح كفرصة لإظهار وطنيتهم بعد هجوم سبتمبر/ أيلول الماضي، الذي استهدف منشأتين لأرامكو في قلب صناعة الطاقة بالمملكة.

وتعتزم أرامكو بيع 1.5 بالمئة من الشركة، بما قد يقدر قيمتها السوقية بما يصل إلى 1.7 تريليون دولار في صفقة هي حجر الزاوية لخطط ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتنويع موارد اقتصاد المملكة المعتمد على النفط.

مدير أرامكو اجتمع مع الصندوق السيادي الكويتي

مصدر مطلع قال إن كبار المسؤولين التنفيذيين في أرامكو السعودية اجتمعوا مع مسؤولي الهيئة العامة للاستثمار، صندوق الثروة السيادي الكويتي، لإقناعهم بالاستثمار في الطرح العام الأولي لشركة النفط العملاقة، والذي قد يجمع ما يصل إلى 25.6 مليار دولار.

قال المصدر إن الاجتماع الذي ترأسه أمين الناصر الرئيس التنفيذي لأرامكو، عُقد قبل أسابيع، مؤكدا تقريرا نشرته جريدة الراي الكويتية، الأحد، في هذا الخصوص.

قالت الصحيفة الكويتية إن قرار مشاركة هيئة الاستثمار في الطرح "يتوقف على ما ستخرج به الدراسة حاليا".

وفي أواخر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي قال فاروق بستكي العضو المنتدب لهيئة الاستثمار الكويتية إن الهيئة لم تتلق أي اتصالات من أرامكو أو مستشاريها بشأن الطرح الأولي، لكنها ستدرسه مثل سائر الاستثمارات.

وتسعى أرامكو جاهدة لاجتذاب مستثمر رئيسي لاكتتابها العام الذي قد يصبح الأكبر في العالم.

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