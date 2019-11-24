محافظ المركزي السعودي: طرح أرامكو لا يسبب مشكلة سيولة للبنوك

قال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) إن البنك يراقب المؤشرات المصرفية بشكل يومي ولم يلحظ أي تأثير للطرح العام الأولي لشركة أرامكو النفطية العملاقة على السيولة.
التفاصيل
- قال المحافظ أحمد الخليفي إنه غير قلق بشأن السيولة المصرفية بسبب حجم الطرح.
- تابع "نراقب جميع المؤشرات بشكل يومي وفي حالة أي شح، سنضخ السيولة بالطبع لكن حتى الآن… كل شيء مطمئن".
- كان الخليفي أبلغ مؤتمرا في وقت سابق أن "القطاع المصرفي السعودي يتمتع بمستوى عال جدا من السيولة بالمقارنة مع متطلبات بازل" مشيرا إلى القواعد المصرفية العالمية.
- كانت مجموعة سامبا المالية قالت، الخميس الماضي، إن الطرح الذي يستهدف جمع ما يصل إلى 25.6 مليار دولار، استقطب حوالي 73 مليار ريال (19.5 مليار دولار) من المؤسسات والأفراد حتى ذلك الحين.
- تسوق البنوك السعودية قروضا، ويعرض بعضها أربعة أمثال السقف المعتاد، حسبما قاله مصدران ماليان لرويترز في وقت سابق من الشهر الحالي، مضيفين أن البنوك تستطيع ذلك لأنها ستحتفظ بالأسهم نيابة عن العملاء كضمان.
- تشجع الحكومة السعوديين الأثرياء على الاستثمار، وينظر كثيرون إلى الطرح كفرصة لإظهار وطنيتهم بعد هجوم سبتمبر/ أيلول الماضي، الذي استهدف منشأتين لأرامكو في قلب صناعة الطاقة بالمملكة.
وتعتزم أرامكو بيع 1.5 بالمئة من الشركة، بما قد يقدر قيمتها السوقية بما يصل إلى 1.7 تريليون دولار في صفقة هي حجر الزاوية لخطط ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتنويع موارد اقتصاد المملكة المعتمد على النفط.
مدير أرامكو اجتمع مع الصندوق السيادي الكويتي
- مصدر مطلع قال إن كبار المسؤولين التنفيذيين في أرامكو السعودية اجتمعوا مع مسؤولي الهيئة العامة للاستثمار، صندوق الثروة السيادي الكويتي، لإقناعهم بالاستثمار في الطرح العام الأولي لشركة النفط العملاقة، والذي قد يجمع ما يصل إلى 25.6 مليار دولار.
- قال المصدر إن الاجتماع الذي ترأسه أمين الناصر الرئيس التنفيذي لأرامكو، عُقد قبل أسابيع، مؤكدا تقريرا نشرته جريدة الراي الكويتية، الأحد، في هذا الخصوص.
- قالت الصحيفة الكويتية إن قرار مشاركة هيئة الاستثمار في الطرح "يتوقف على ما ستخرج به الدراسة حاليا".
وفي أواخر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي قال فاروق بستكي العضو المنتدب لهيئة الاستثمار الكويتية إن الهيئة لم تتلق أي اتصالات من أرامكو أو مستشاريها بشأن الطرح الأولي، لكنها ستدرسه مثل سائر الاستثمارات.
وتسعى أرامكو جاهدة لاجتذاب مستثمر رئيسي لاكتتابها العام الذي قد يصبح الأكبر في العالم.
جولة تسويقية في الإمارات
- اجتمعت أرامكو السعودية مع مستثمرين في دبي، الأحد، لتسويق طرحها العام الأولي بعد محاولة جذب استثمار من الهيئة العامة للاستثمار، صندوق الثروة السيادي الكويتي، في الإدراج الذي قد يصل حجمه إلى 25.6 مليار دولار ويعتمد بشكل كبير على المستثمرين المحليين والإقليميين.
- اجتمعت إدارة أرامكو بما في ذلك المدير المالي ومستشارون مع مؤسسات استثمار في جولة تسويق للطرح الأولي في دبي، هي الثانية خارج الرياض بعدما قررت الشركة إلغاء جميع الجولات الترويجية في الأسواق المتقدمة.
- مصادر قالت لـ "رويترز" إنه جرت محادثات مع صناديق استثمار سيادية من بينها جهاز أبوظبي للاستثمار وجي.آي.سي في سنغافورة وغيرهما.
- قال مسؤول تنفيذي بصندوق مقره لندن شارك في جولة دبي الترويجية لرويترز إنه مهتم بالطرح الأولي لكنه امتنع عن الخوض في التفاصيل.
- سأل بعض المستثمرين أرامكو عن استدامة سياسة التوزيعات. وأعلنت الشركة عن مستوى توزيعات أساسي عند 75 مليار دولار لخمسة أعوام.
- قال مسؤول ثان في شركة استثمار إن أرامكو لم تذكر إذا كان ذلك المستوى الأساسي سيرتفع.
- ودخل أكثر من 20 شخصا يرتدون بزات منطقة العرض الترويجي في فندق فخم بحي المال في دبي لكن أمن الفندق منع دخول الصحفيين.
- وقال ك.ف فيجاي راغافان من شركة الاستثمار أرنيكو لرويترز بعد حضور الاجتماع "يبدو أن ثمة اهتماما كبيرا من المستثمرين الأفراد والمؤسسات".
- وقال "وددت أن يكون أقرب إلى 1.4 إلى 1.5 تريليون دولار، لكن هذا هو الحال" في إشارة إلى أن الشركة تهدف لتقييم بين 1.6 و1.7 تريليون دولار.
- وأضاف أن الطرح الأولي قد يبلغ الحد الأعلى لنطاق التقييم نظرا لاهتمام المستثمرين.