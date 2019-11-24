باحثون وسياسيون مصريون يحذرون من تداعيات زيادة الفقر في بلادهم

حذر باحثون سياسيون واقتصاديون مصريون، من تداعيات زيادة الفقر في البلاد، خلال عهد الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي.

جاء ذلك خلال ندوة بعنوان "ماذا فعل السيسي بفقراء مصر؟"، نظمها مركز "حريات" للدراسات السياسية والاستراتيجية بمدينة إسطنبول التركية، أمس السبت.

رفع الدعم عن الوقود

في كلمته قال الدكتور أحمد ذكر الله، مدرس الاقتصاد:

رفع الدعم عن الوقود والكهرباء أدى إلى زيادة الأسعار ورفع تكاليف الإنتاج.

انخفضت نسبة دعم الوقود والكهرباء إلى إجمالي مبلغ الدعم في الموازنة من 49% إلى 17% في موازنة العام الحالي.

رغم رفع أسعار تذاكر المواصلات العامة، لم تتحسن الخدمة المقدمة للمواطنين.

الضباط المتقاعدون الذين يشغلون مئات الوظائف في قطاعات الدولة، أحد أسباب خسائر المؤسسات العامة.

هناك توجه خاطئ أو ما يسمى "حَوَل في المشروعات القومية"، حيث توجهت الإدارة السياسية نحو مشروعات مبعثرة، لا يجمعها رابط تنموي أدت إلى مزيد من إفقار المصريين.

بحسب الإحصائيات يوجد 5.5%من المصريين تحت خط الفقر المدقع بمعدل 1.25 دولار يوميًا، ما يوازي 440 جنيه مصري شهريًا، ما يعني أن هناك 6.5 مليون مصري لا يجدون قوت يومهم.

سياسات اقتصادية خاطئة

الخبير الاقتصادي المصري، عبد الحافظ الصاوي:

الفقر متعدد الأبعاد يشمل كلمن الدخل والصحة والتعليم والبنية الأساسية والأمن.

بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فإن نسب الفقر متعدد الأبعاد عام 2011 بلغت 10.5% تعادل 8.5 مليون نسمة من السكان.

ذكرت منظمة اليونسكو والإسكوا في تقريرها عن الفقر متعدد الأبعاد أن نسبة فقر الأسر في مصر عام 2017 بلغت 41% من المجتمع وأن نسبة الفقر المدقع بلغت 13.5%.

وصلت نسبة الفقر في شريحة الشباب دون 18 عاما إلى 41%، يعاني نحو 25% منهم من الفقر المدقع.

سياسة التوظيف هي إحدى مكونات السياسة الاقتصادية. اتجهت الحكومة إلى تقليص الوظائف والتخلص من نحو 800 ألف موظف وعدم تعيين موظفين جدد.

حدث خلل كبير في العلاقة بين الأجور والأسعار فبينما قفزت الأسعار بمعدلات كبيرة، سارت المرتبات بسرعة السلحفاة.

بحسب بنك الإمارات دبي الوطني، استمرت حالة الركود في مصر منذ عام 2014 حتى الآن باستثناء شهور قليلة.

حول تراجع معدلات الادخار، قال:

أظهر تقرير لوزارة المالية أن معدلات الادخار في مصر عام 2016-2017 حققت أدنى معدل في تاريخ مصر، بعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، حيث بلغت 3.1%، وبلغت عام 2018-2019 نسبة 6.2%، بعد أن كانت نسبتها في حدود 13% إلى 15 % قبل عام 2010، ما يدفع الحكومة للاقتراض من الخارج ويؤثر على قدرة القطاع الخاص على الاستثمار وتوفي فرص العمل.

انخفاض القيمة الشرائية لدخول الفقراء خاصة بعد تعويم الجنيه مقابل الدولار

ارتفاع عدد المهاجرين المصريين للخارج من نحو 6.01 مليون مصري عام 2013، إلى 10.2 مليون عام 2017 بسبب السياسات الاقتصادية، وانخفاض مستويات الدخل والمعيشة، وقلة فرص العمل في مصر.

تراجع الإنفاق على الصحة والتعليم

ارتفاع عدد الأسر التي تعيش في مساكن غير آدمية إلى مليون و843 ألف أسرة.

هجرة وطلاق وغياب الرقابة

من جهته، رأى محمد ماهر، مدير منتدى العاصمة للدراسات السياسية والمجتمعية (غير حكومي)، خلال كلمته في الندوة، أن الفقر يتسبب في هروب الشباب خارج البلاد، وأدى إلى زيادة نسبة الطلاق بمصر إلى 6% عام 2018″.

فيما أبدى البرلماني السابق والمعارض عادل راشد، استياءه من عدم تنفيذ السلطة التشريعية المتمثلة بالبرلمان، أي دور في الرقابة أو تشريع قوانين لمصلحة الشعب، وهو اتهام ينفيه مجلس النواب المصري عادة.

الفقر والفساد

الأكاديمي المصري، عصام عبد الشافي:

ارتفاع معدلات الفقر يبعد المواطن عن التنشئة السياسية، سواء من خلال الانتماء إلى حزب سياسي أو منظمات مدنية.

الفقر يؤدي إلى الفساد، من خلال اتباع سياسة تضمن ترسيخ منظومة الاستبداد.

من مؤشرات ارتفاع نسبة الفقر، تدمير الطبقة المتوسطة، وبالتالي عجز المجتمع على إفراز وبناء نخب سياسة.

عادة ما يشتكي المصريون من غلاء إثر "إجراءات اقتصادية تقشفية"، في مقابل حديث رسمي من الرئيس عن أنه يستهدف النهوض بالأوضاع الاقتصادية في ظروف معيشية صعبة، ويشكر المصريين على "تحملهم" تلك الإجراءات.

كشف تقرير حكومي أنه في 2017/2018 وصلت نسبة الفقر في مصر نحو 32.5% مقابل 27.8% في 2015 بزيادة 4.7%.