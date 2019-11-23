حزب "ميركل" لن يستبعد "هواوي" من تطوير شبكة الجيل الخامس

قرر الحزب المسيحي الديمقراطي المنتمية إليه المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل عدم استبعاد شركة "هواوي" الصينية بوجه عام من المشاركة في تطوير شبكة الجيل الخامس من الاتصالات في ألمانيا

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القرار جرت المصادقة عليه اليوم السبت بأغلبية كبيرة خلال المؤتمر العام للحزب المنعقد بمدينة لايبتسيغ، شرقي ألمانيا.

القرار جاء في أنه بإمكان الشركات التي تلبي معايير أمنية محددة على نحو قابل للمراجعة المشاركة في هذا التطوير.

أوضح القرار أن هذه المعايير يجب أن تتضمن استبعاد وجود نفوذ لدولة أجنبية على البنية التحتية لشبكة الجيل الخامس في ألمانيا.

كان لدى الكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي مخاوف شديدة قبل المؤتمر العام من إشراك هواوي في تطوير شبكة الجيل الخامس بالبلاد.

كان طلب من الكتلة مصاغ تحت قيادة خبير الشؤون الخارجية في الحزب، نوربرت روتغن، سيؤدي تقريبا إلى استبعاد عملاقة الاتصالات الصينية على وجه التحديد من المشاركة في تطوير الشبكة.

كانت ميركل أوضحت قبل المؤتمر العام أنها لن تلتزم بقرار للحزب يستبعد مشاركة هواوي بوجه عام، وأوضحت ميركل، التي تناهض الحمائية على مستوى العالم، أنه لا يمكن استبعاد دولة أو شركة معينة بوجه عام.

عقب تدخل الأمين العام للحزب، باول تسيمياك، تم تخفيف حدة الطلب الأصلي أول أمس الخميس قبيل بدء المؤتمر.

ذكر تسيمياك أنه لا أحد يريد أن تتجسس عليه دولة أجنبية، سواء كانت ديمقراطية أو شمولية.

قال روتغن اليوم أمام مندوبي الحزب إن الأمر يدور حول مسألة رئيسية للأمن القومي، وحول الجهة التي يمكن الثقة فيها لتطوير النظام الرقمي المركزي لألمانيا، محذرا من فقدان الدولة السيطرة على هذا النظام.

أشار روتغن إلى أن كل شركة صينية كبيرة ملزمة بالتعاون مع الحكومة الصينية، مضيفا أنه لا ينبغي أن نعهد للصين بتطوير شبكة الجيل الخامس في ألمانيا.

ذكر روتغن أن تطوير هذه الشبكة يعتبر من أكثر القرارات الاستراتيجية واسعة المدى لتطوير ألمانيا، موضحا أنه من المهم إقرار قواعد هذا التطوير في البرلمان وليس على المستوى الوزاري.

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