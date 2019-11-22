بتروناس الماليزية ترفض المشاركة في الطرح الأولي لأرامكو السعودية

قالت شركة الطاقة الحكومية الماليزية بتروناس الجمعة إنها لن تشارك في الطرح العام الأولي لشركة أرامكو السعودية، على الرغم من الاتصالات التي أجرتها معها الشركة السعودية للمشاركة.

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بتروناس في بيان: بعد الدراسة الواجبة، قررت الشركة عدم المشاركة في تنفيذ الطرح العام الأولي لأرامكو السعودية.

لدى بتروناس وأرامكو مشروع مشترك لمجمع للتكرير والبتروكيماويات بقيمة 27 مليار دولار في جنوب ماليزيا من المقرر أن يبدأ التشغيل التجاري هذا العام.

وحتى الآن، لم تعلن أي شركة أو صندوق حكومي كبير عن المشاركة في طرح أرامكو.

وقالت مجموعة سامبا المالية السعودية أمس الخميس إن الطرح العام الأولي لأرامكو استقطب طلبات اكتتاب بنحو 73 مليار ريال (19.47 مليار دولار) من المؤسسات والأفراد حتى الآن.

وأضافت أن اكتتابات المؤسسات بلغت 58.4 مليار ريال لإجمالي 1.82 مليار سهم.

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