بتروناس الماليزية ترفض المشاركة في الطرح الأولي لأرامكو السعودية

قالت شركة الطاقة الحكومية الماليزية بتروناس الجمعة إنها لن تشارك في الطرح العام الأولي لشركة أرامكو السعودية، على الرغم من الاتصالات التي أجرتها معها الشركة السعودية للمشاركة.
التفاصيل
- بتروناس في بيان: بعد الدراسة الواجبة، قررت الشركة عدم المشاركة في تنفيذ الطرح العام الأولي لأرامكو السعودية.
- لدى بتروناس وأرامكو مشروع مشترك لمجمع للتكرير والبتروكيماويات بقيمة 27 مليار دولار في جنوب ماليزيا من المقرر أن يبدأ التشغيل التجاري هذا العام.
- وحتى الآن، لم تعلن أي شركة أو صندوق حكومي كبير عن المشاركة في طرح أرامكو.
- وقالت مجموعة سامبا المالية السعودية أمس الخميس إن الطرح العام الأولي لأرامكو استقطب طلبات اكتتاب بنحو 73 مليار ريال (19.47 مليار دولار) من المؤسسات والأفراد حتى الآن.
- وأضافت أن اكتتابات المؤسسات بلغت 58.4 مليار ريال لإجمالي 1.82 مليار سهم.
خلفيات
- تخطط أرامكو لبيع 1.5 بالمئة من الشركة في الطرح، وتتطلع لجمع ما يصل إلى 25.6 مليار دولار ومنح الشركة قيمة سوقية محتملة تتراوح بين 1.6 و1.7 تريليون دولار.
- وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قالت بتروناس إن أرامكو أجرت اتصالات معها للمشاركة في إدراج الشركة السعودية العملاقة.
- وأطلقت أرامكو عملية البيع في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني.
- والصفقة مهمة لخطط ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لجمع مليارات الدولارات للاستثمار في صناعات غير نفطية، وخلف وظائف وتنويع اقتصاد أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم بعيدا عن الاعتماد على الخام.