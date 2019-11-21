رويترز: لا نهاية قريبة لتراجع أسعار المنازل في دبي

أفاد استطلاع أجرته رويترز لآراء خبراء بسوق العقارات ألا تشهد السوق في إمارة دبي، انتعاشة قريبة لأسباب على رأسها فائض المعروض المزمن من الوحدات السكنية وتباطؤ اقتصاد الإمارة.

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