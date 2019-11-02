مصر.. خدمة الدين الخارجي تلتهم 83% من الديون الجديدة

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري أن نسبة أقساط وفوائد الدين العام الخارجي للعام المالي 2018-2019 بلغت نحو 83% من قروض مصر الخارجية خلال نفس الفترة.

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البنك المركزي المصري أعلن عن سداد مدفوعات خدمة الدين الخارجي بقيمة 13.4 مليار دولار خلال العام المالي 2018-2019، منها 10.2 مليار دولار أقساط و3.2 مليار دولار فوائد.

النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك، كشفت عن ارتفاع رصيد الدين الخارجي المستحق على مصر إلى نحو 108.7 مليار دولار بنهاية يونيو/حزيران الماضي بزيادة بلغت نحو 16.1 مليار، بمعدل 17.3% مقارنة بنهاية يونيو/حزيران من العام 2018.

نصيب الفرد من الدين الخارجي ارتفع إلى 1013 دولارًا بنهاية يونيو/ حزيران 2019 مقابل 879 دولارا في يونيو/حزيران 2018.

رغم هذه الزيادة في الدين العام لم ينعكس ذلك على الاحتياطي النقدي، فبمقارنة أرصدة احتياطي مصر من النقد الأجنبي بين يونيو/حزيران من العام الحالي، حين بلغت 44.352 مليار دولار، ويونيو/حزيران من العام الماضي حين بلغت 44.258 دولار، كانت الزيادة 94 مليون دولار فقط خلال نفس العام.

لا تشمل أرقام الدين الخارجي المصري استثمارات الأجانب في أذون وسندات الخزانة المحلية، وبحسب بيانات المركزي المصري فإن أرصدة أذون الخزانة في حيازة الأجانب سجلت 15.2 مليار دولار بنهاية سبتمبر/أيلول الماضي.

كما أشارت بيانات المركزي المصري، إلى خروج استثمارات أجنبية مباشرة خلال العام المالي 2018-2019، بقيمة 7.8 مليارات دولار، ما يعد الأعلى خلال السنوات السبع الأخيرة، مقابل 5.4 مليارات دولار بالعام المالي السابق، بزيادة 2.31 مليار دولار بنسبة 42 %.

يذكر أن مصر والسعودية وقعتا منذ أسابيع اتفاقية تجديد الودائع السعودية لدى مصر والتي تبلغ قيمتها 7.5 مليار دولار.

جدول سداد مزدحم