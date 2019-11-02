"فيتش" تبقي على التصنيف الائتماني لتركيا عند "سالب بي بي"

أبقت وكالة "فيتش" الدولية للتصنيف الائتماني، على التصنيف الإئتماني لتركيا عند درجة (BB-) على المدى الطويل، ونظرة مستقبلية "مستقرة" .
التفاصيل
تحسن المؤشرات الاقتصادية
- فيتش: تحسن في ميزان الحساب الجاري، وزيادة في احتياطيات العملة الأجنبية، وتراجع التضخم، واستمرار النمو.
- فيتش: الليرة راوحت مكانها على الرغم من خفض أسعار الفائدة.
- فيتش: ضعف الأوضاع المالية الخارجية، وزيادة التضخم، والتقلب الاقتصادي، بالإضافة إلى المخاطر السياسية والجيوسياسية، شكلت ضغطا على التنصيف.
- فيتش: "المسار القياسي لتركيا بشأن ارتفاع التضخم وتقلبه، وضعف مصداقية السياسة النقدية، والحد من استقلال البنك المركزي، أكد خطر تجدد عدم استقرار الاقتصاد الكلي".
- فيتش قال إنها لا تتوقع أن يكون لعملية أنقرة في شمال شرق سوريا المعروفة بـ "نبع السلام" تأثير على المؤشرات الأساسية للائتمان دون حدوث صراع على نطاق أوسع.