"فيتش" تبقي على التصنيف الائتماني لتركيا عند "سالب بي بي"

فيتش: التصنيف الائتماني لتركيا حافظ على مستوى "BB-" مع نظرة مستقبلية "مستقرة".

كانت "فيتش" قد خفضت التصنيف الائتماني لتركيا في قبل 3 أشهر من "BB+" إلى"BB-" وحددت النظرة المستقبلية بـ"السلبية".