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اقتصاد|تركيا

"فيتش" تبقي على التصنيف الائتماني لتركيا عند "سالب بي بي"

الليرة التركية تراجعت خلال الأسابيع الماضية
الليرة التركية تراجعت خلال الأسابيع الماضية
2/11/2019

أبقت وكالة "فيتش" الدولية للتصنيف الائتماني، على التصنيف الإئتماني لتركيا عند درجة (BB-) على المدى الطويل، ونظرة مستقبلية "مستقرة" .

التفاصيل

  • فيتش: التصنيف الائتماني لتركيا حافظ على مستوى "BB-" مع نظرة مستقبلية "مستقرة".

  • الوكالة أكدت تصنيف تركيا عند مستوى "بي بي-" قائلة إنها لا تتوقع تأثر المؤشرات الأساسية للائتمان بعملية أنقرة في شمال شرق سوريا.
  • فيتش: تركيا واصلت تحقيق تقدم في إعادة توزان اقتصادها واستقراره مما أدى إلى تقليص مخاطر الهبوط منذ مراجعتنا السابقة في يوليو/تموز.

  • كانت "فيتش" قد خفضت التصنيف الائتماني لتركيا في قبل 3 أشهر من "BB+" إلى"BB-" وحددت النظرة المستقبلية بـ"السلبية".

تحسن المؤشرات الاقتصادية
  • فيتش: تحسن في ميزان الحساب الجاري، وزيادة في احتياطيات العملة الأجنبية، وتراجع التضخم، واستمرار النمو.
  • فيتش: الليرة راوحت مكانها على الرغم من خفض أسعار الفائدة.
  • فيتش: ضعف الأوضاع المالية الخارجية، وزيادة التضخم، والتقلب الاقتصادي، بالإضافة إلى المخاطر السياسية والجيوسياسية، شكلت ضغطا على التنصيف.
  • فيتش: "المسار القياسي لتركيا بشأن ارتفاع التضخم وتقلبه، وضعف مصداقية السياسة النقدية، والحد من استقلال البنك المركزي، أكد خطر تجدد عدم استقرار الاقتصاد الكلي".
  • فيتش قال إنها لا تتوقع أن يكون لعملية أنقرة في شمال شرق سوريا المعروفة بـ "نبع السلام" تأثير على المؤشرات الأساسية للائتمان دون حدوث صراع على نطاق أوسع.
المصدر : رويترز
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