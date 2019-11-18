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اقتصاد|تركيا

"صن اكسبرس" التركية تشتري 10 طائرات "737 ماكس 8" من بوينغ

أعطال في بوينغ من طراز ماكس737 تسببت في حادثتين مميتتين خلال 6 أشهر
أعطال في بوينغ من طراز ماكس737 تسببت في حادثتين مميتتين خلال 6 أشهر
18/11/2019

أعلنت مجموعة بوينغ الإثنين عن صفقة مع شركة "صن اكسبرس" التركية للنقل الجوي لتزويدها بعشر طائرات من طراز "737 ماكس 8" بقيمة 1.2 مليار دولار.

التفاصيل
  • الصفقة الجديدة تضاف إلى طلبية أخرى للشركة التركية تشمل 32 طائرة من طراز "ماكس".    
  • ورغم حظر الطيران المفروض على هذا الطراز، قال يانس بيسكوف الرئيس التنفيذي للشركة التركية خلال فعاليات معرض دبي للطيران "لدينا ثقة كاملة بأن بوينغ ستزودنا بطائرة آمنة يمكن الاعتماد عليها".
خلفيات    
  • منذ مارس/آذار الماضي، مُنعت كل الطائرات من نوع "بوينغ 737 ماكس" من التحليق بعد تحطم طائرة من النوع نفسه تابعة لشركة الطيران الإثيوبية في رحلة بين أديس أبابا ونيروبي، ما أدى إلى مقتل 157 شخصا.
  • وقبل ذلك تحطمت طائرة تابعة شركة "لايون اير" الإندونيسية من الطراز نفسه ما أسفر عن سقوط 189 قتيلا قبالة سواحل إندونيسيا.
  • في سبتمبر/أيلول الماضي، دخلت شركة بوينغ في المرحلة الأخيرة لتطبيق تعديلات طلبت منها بهدف رفع حظر الطيران عن طائرتها "737 ماكس".
  • وقعت آي.ايه.جي مالكة الخطوط الجوية البريطانية خطاب نوايا لشراء 200 طائرة 737 ماكس في يونيو/حزيران.

 

 

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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