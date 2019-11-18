"صن اكسبرس" التركية تشتري 10 طائرات "737 ماكس 8" من بوينغ

أعلنت مجموعة بوينغ الإثنين عن صفقة مع شركة "صن اكسبرس" التركية للنقل الجوي لتزويدها بعشر طائرات من طراز "737 ماكس 8" بقيمة 1.2 مليار دولار.

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الصفقة الجديدة تضاف إلى طلبية أخرى للشركة التركية تشمل 32 طائرة من طراز "ماكس".

ورغم حظر الطيران المفروض على هذا الطراز، قال يانس بيسكوف الرئيس التنفيذي للشركة التركية خلال فعاليات معرض دبي للطيران "لدينا ثقة كاملة بأن بوينغ ستزودنا بطائرة آمنة يمكن الاعتماد عليها".

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