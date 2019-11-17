مصر تصدر أطول سند دولي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

عاودت مصر الاقتراض من الخارج عبر إصدار سندات دولية بقيمة 2 مليار دولار بآجال سداد بلغت 40 عامًا، ما يعتبر أطول قرض دولي في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط.

3 شرائح

باعت وزارة المالية المصرية سندات دولية بقيمة ملياري دولار، مقسمة إلى ثلاث شرائح بآجال 4 و12 و40 عامًا، في أول إصدار مصري للسندات الدولية خلال العام المالي الجاري 2019-2020.

تعد هذه المرة الثالثة التي تعود فيها مصر للاقتراض من الأسواق الدولية منذ يناير/كانون ثاني الماضي.

أوضح بيان وزارة المالية المصرية أن الإصدار الذي تم في بورصة لوكسمبورج يوم الخميس الماضي جرت تغطيته أكثر من 7 مرات، وشهد طلبات من المستثمرين الدوليين تجاوزت 14.5 مليار دولار.

انقسمت شرائح الإصدار إلى 500 مليون دولار للسندات لأجل 4 سنوات بسعر عائد 4.55%، و500 مليون دولار للسندات لأجل 40 سنة بسعر عائد يبلغ 8.15%، ومليار دولار للسندات لأجل 12 عامًا بسعر عائد 7.05%.

اعتبرت وزارة المالية الإصدار الجديد شهادة بتزايد ثقة المستثمرين في أداء الاقتصاد المصري، بينما اعتبره خبراء ترحيلًا لأعباء الديون للأجيال القادمة.

يأتي إصدار السندات طويلة الأجل ضمن سياسة وزارة المالية، التي بدأت تطبيقها في مارس/آذار الماضي، والتي تهدف إلى إطالة متوسط عمر محفظة الدين العام وتخفيض تكلفة خدمة الدين، وفق ما ذكره الوزير محمد معيط.

أعلنت وزارة المالية سابقًا أن الحكومة المصرية وافقت على إصدار سندات دولية بقيمة 5 مليارات دولار خلال العام المالي الجاري 2019-2020 الذي ينتهي في 30 يونيو/حزيران المقبل، لذا فربما تشهد مصر إصدارات أخرى بقيمة إجمالية 3 مليارات دولار من الآن وحتى نهاية يونيو/حزيران المقبل.

النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي المصري، كشفت عن ارتفاع رصيد الدين الخارجي المستحق على مصر إلى نحو 108.7 مليار دولار بنهاية يونيو/حزيران الماضي بزيادة بلغت نحو 16.1 مليار، بمعدل 17.3% مقارنة بنهاية يونيو/حزيران من العام 2018.

جدول سداد مزدحم