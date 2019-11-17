تقييم أرامكو يقل 300 مليار دولار عن مستهدف "بن سلمان"

أعلنت شركة أرامكو السعودية أنها ستبيع 1.5% من أسهمها بناء على نطاق سعري للسهم الواحد بين 30 و32 ريالا (8 و8.5 دولارات)، ما يعني أنها ستحصّل 24 مليار دولارًا على الأقل من البيع.

التفاصيل

تملك أرامكو 200 مليار سهم، ما يعني أن قيمتها تحددت بين 1.6 و1.71 تريليون دولار، وهو أقل من عتبة 2 تريليون دولار التي كان يتطلع إليها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

بدأت اليوم الأحد فترة الاكتتاب، على أن تستمر حتى الرابع من ديسمبر/كانون الأول للمكتتبين من فئة الشركات والمؤسسات، بينما تنتهي فترة اكتتاب الأفراد في 28 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي.

قالت الشركة إنه سيتم تحديد سعر الطرح النهائي في نهاية فترة تسجيل الأوامر، وأن اكتتاب شريحة المكتتبين الأفراد سيكون بسعر الحد الأعلى للنطاق السعري وهو 32 ريالًا.

ستحدّد الشركة التي تضخ نحو 10% من النفط العالمي يوميًا، في الخامس من ديسمبر/كانون الأول السعر النهائي للسهم الواحد، على أن يبدأ التداول الفعلي في السوق المالية المحلية بعد ذلك بأيام.

كانت أرامكو قالت في وقت سابق إن نسبة اكتتاب الأفراد يمكن أن تصل إلى 0.5% من النسبة الاجمالية للأسهم التي تنوي بيعها والتي حددتها الأحد بـ 1.5%.

أقل من المستهدف

قد يكون هذا أكبر اكتتاب عام في التاريخ إذا ما تخطت قيمته عتبة الـ 25 مليار دولار التي حصّلتها مجموعة على بابا سنة 2014.

بناء على السعر النهائي، يمكن أن تحصّل أرامكو ما بين 24 و25.6 مليار دولار.

كان من المتوقع أن تبيع أرامكو 5% من أسهمها في السوق المالية المحلية وبورصة أجنبية، لكنها أعلنت مؤخرًا أن خطط الطرح خارج السعودية مؤجلة.

يعتبر الاكتتاب العام لأرامكو حجر الزاوية في برنامج الإصلاح الاقتصادي لولي العهد السعودي المسمى "رؤية 2030". ويسعى المسؤولون إلى استقطاب عشرات مليارات الدولارات لتمويل مشاريع ضخمة ضمن هذا البرنامج الطموح.

قالت وكالة "ستاندارد أند بورز" للتصنيف الائتماني اليوم الأحد إن الأموال التي تجمعها الشركة من الاكتتاب "قد يجري استخدامها لدعم مشاريع النمو الطويلة الأمد في المملكة".

ينظر إلى أرامكو على أنها الدعامة الرئيسية لاقتصاد المملكة ولاستقرارها الاجتماعي.

حاولت السلطات تحفيز السوق المحلية على الاكتتاب في الشركة قبل عملية الطرح، عبر دعوة العائلات الثرية إلى شراء حصص، بينما روّجت وسائل إعلام محلية لعملية الشراء على أنها عمل وطني.

مخاطر

أعلنت أرامكو عن مكامن القوة وأيضا المخاطر المحدقة بالاكتتاب، ضمن متطلب قانوني نشرته في نشرة الإصدار الخاصة بالطرح الأولي.

أقرت الشركة بأن التغير المناخي الذي يفرض على الاقتصادات الانتقال إلى مصادر طاقة بديلة، قد يؤثر في المستقبل على أسعار النفط.

أيضًا تحدثت عن احتمال وقوع هجمات جديدة ضد منشآتها بعد الهجمات الأخيرة التي استهدفتها في منتصف سبتمبر/أيلول الماضي.

شكوك