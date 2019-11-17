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تعرف على أكبر عمليات الاكتتاب في التاريخ

خالد الحسن، الرئيس التنفيذي للبورصة السعودية (تداول)، يتحدث خلال مؤتمر صحفي
خالد الحسن، الرئيس التنفيذي للبورصة السعودية (تداول)، يتحدث خلال مؤتمر صحفي
17/11/2019

أعلنت شركة أرامكو السعودية، الأحد، أنّها ستبيع 1.5% من أسهمها بناء على نطاق سعري للسهم الواحد بين 8 و8.5 دولارات.

وتملك أرامكو 200 مليار سهم، وبناء على السعر النهائي للسهم الواحد الذي من المتوقع أن يتم تحديده في الخامس من ديسمبر/ كانون الأول، يمكن أن تحصّل أرامكو ما بين 24 و25.6 مليار دولار.

قد يكون هذا أكبر الاكتتابات في التاريخ إذا ما تخطى الـ 25 مليار دولار التي جنتها مجموعة "علي بابا" للتجارة الإلكترونية عندما دخلت البورصة في نيويورك سنة 2014.

أكبر عمليات الاكتتاب في العالم          
  • مجموعة "سوفت بنك"     

باعت أسهما بقيمة 23.5 مليار دولار بناء على اكتتاب عام لمجموعتها المتنقلة في 2018، في أكبر اكتتاب في بورصة اليابان.

  • بنك الزراعة الصيني     

دخل سوق الأسهم سنة 2010 ببيع أسهم بقيمة 22.1 مليار دولار.

  • البنك الصناعي والتجاري الصيني    

باع في 2006 أسهما بقيمة 21.9 مليار دولار في بورصتي هونغ كونغ وشانغهاي.

  • مجموعة "إيه آي إيه" الأمريكية   

بدأ الاكتتاب العام لمجموعة خدمات التأمين في بورصة هونغ كونغ في 2010 بأسهم بقيمة 20.5 مليار دولار.

  • فيزا   

دخلت شركة بطاقات الائتمان السوق المالية في 2008 في نيويورك في عملية بيع بقيمة 19.6 مليار دولار.

  • إن تي تي دوكومو

بدأ تداول أسهم مشغل الخليوي الياباني في العام 1998 بقيمة 18.4 مليار دولار.

  • جنرال موتورز

عادت المجموعة الأمريكية للسوق في نيويورك وتورونتو في 2010 بقيمة 18.1 مليار دولار.

  • إينيل

باعت المجموعة الإيطالية للطاقة أسهما بقيمة 17.4 مليار دولار في 1999 في ميلان ونيويورك.

  • فيسبوك

أصبح فيسبوك في 2012 صاحب أكبر اكتتاب عام لشركة تقنية عندما باع أسهما بقيمة 16 مليار دولار في نيويورك في 2012.

المصدر : الفرنسية
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