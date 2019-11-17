تعرف على أكبر عمليات الاكتتاب في التاريخ

أعلنت شركة أرامكو السعودية، الأحد، أنّها ستبيع 1.5% من أسهمها بناء على نطاق سعري للسهم الواحد بين 8 و8.5 دولارات.
وتملك أرامكو 200 مليار سهم، وبناء على السعر النهائي للسهم الواحد الذي من المتوقع أن يتم تحديده في الخامس من ديسمبر/ كانون الأول، يمكن أن تحصّل أرامكو ما بين 24 و25.6 مليار دولار.
قد يكون هذا أكبر الاكتتابات في التاريخ إذا ما تخطى الـ 25 مليار دولار التي جنتها مجموعة "علي بابا" للتجارة الإلكترونية عندما دخلت البورصة في نيويورك سنة 2014.
باعت أسهما بقيمة 23.5 مليار دولار بناء على اكتتاب عام لمجموعتها المتنقلة في 2018، في أكبر اكتتاب في بورصة اليابان.
دخل سوق الأسهم سنة 2010 ببيع أسهم بقيمة 22.1 مليار دولار.
باع في 2006 أسهما بقيمة 21.9 مليار دولار في بورصتي هونغ كونغ وشانغهاي.
بدأ الاكتتاب العام لمجموعة خدمات التأمين في بورصة هونغ كونغ في 2010 بأسهم بقيمة 20.5 مليار دولار.
دخلت شركة بطاقات الائتمان السوق المالية في 2008 في نيويورك في عملية بيع بقيمة 19.6 مليار دولار.
بدأ تداول أسهم مشغل الخليوي الياباني في العام 1998 بقيمة 18.4 مليار دولار.
عادت المجموعة الأمريكية للسوق في نيويورك وتورونتو في 2010 بقيمة 18.1 مليار دولار.
باعت المجموعة الإيطالية للطاقة أسهما بقيمة 17.4 مليار دولار في 1999 في ميلان ونيويورك.
أصبح فيسبوك في 2012 صاحب أكبر اكتتاب عام لشركة تقنية عندما باع أسهما بقيمة 16 مليار دولار في نيويورك في 2012.