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اقتصاد|مصر

مصر تخفض بعض أسعار السلع التموينية: ما الأسعار الجديدة؟

سلع تموينية معروضة في متجر في العاصمة المصرية القاهرة
سلع تموينية معروضة في متجر في العاصمة المصرية القاهرة
16/11/2019

قالت الحكومة المصرية إنها ستخفض أسعار بعض سلع مدرجة على البطاقات التموينية اعتبارا من الشهر القادم، على خلفية تصريحات للرئيس المصري أرجع فيها مظاهرات ضده لارتفاع أسعار تلك السلع.

التفاصيل
  • وزير التموين المصري علي المصيلحي قال إن سعر زجاجة زيت الطهي سيقل إلى 8.5 جنيه مصري (0.53 دولار) مقابل 9.5 جنيه، وسيقل سعر السكر إلى 8.5 جنيه للكيلو غرام بدلا من تسعة جنيهات بينما سيخفض سعر الأرز إلى ثمانية جنيهات للكيلو بدلا من تسعة جنيهات، وسينزل الدقيق (الطحين) المعبأ إلى 6.5 جنيه بدلا من 6.75 جنيه.
  • لم يوضح وزير التموين سببا لخفض تلك الأسعار.
  • أعادت الحكومة 1.8 مليون مواطن للبطاقات التموينية في أكتوبر/ تشرين الأول بناء على قرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي.
  • كانت وزارة التموين قد شطبت هؤلاء المواطنين في وقت سابق هذا العام بعدما بدأت مراجعة لمنظومة الدعم لإبعاد من تعتقد أن دخولهم مرتفعة بدرجة لا تجعلهم في حاجة للحصول على سلع أساسية مدعومة.
  • جاءت إعادتهم للبطاقات التموينية بعد احتجاجات طالبت برحيل السيسي شهدتها القاهرة وعدة مدن بالبلاد في 20 من سبتمبر/أيلول الماضي، واعتقلت السلطات على إثرها أكثر من 4 آلاف شخص.
  • خرجت تلك الاحتجاجات استجابة لدعوات للتظاهر ضد مزاعم فساد وهدر المال العام بحق الرئيس وزوجته والجيش وهي اتهامات ينفيها السيسي.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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