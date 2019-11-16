مصر تخفض بعض أسعار السلع التموينية: ما الأسعار الجديدة؟

قالت الحكومة المصرية إنها ستخفض أسعار بعض سلع مدرجة على البطاقات التموينية اعتبارا من الشهر القادم، على خلفية تصريحات للرئيس المصري أرجع فيها مظاهرات ضده لارتفاع أسعار تلك السلع.

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