الخطوط القطرية تطلب محركات من سي.إف.إم بأربعة مليارات دولار

طلبت الخطوط الجوية القطرية شراء محركات طائرات بأربعة مليارات دولار من سي.إف.إم إنترناشونال لتشغيل طائراتها الخمسين من طراز إيرباص إيه321 نيو.

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تورد سي.إف.إم، المملوكة لجنرال إلكتريك وسافران الفرنسية، محركات ليب-1 إيه لتركيبها في طائرات إيه321 نيو التي طلبتها شركة الطيران المملوكة للدولة.

قال أكبر الباكر الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط القطرية في بيان: اخترنا محركات ليب بسبب كفاءتها في العمليات التجارية للطائرات.

طلبت الخطوط القطرية محركات من برات آند وتني التابعة ليونايتد تكنولوجيز لطلبيتها الأولى من طائرات إيه320 نيو والتي عدلتها في 2017 إلى الطراز الأكبر إيه321.

لم يتضح وضع طلب الشراء المقدم لبرات آند وتني بعد.

كانت الخطوط القطرية قد هددت بالتراجع عن طلب طائرات إيه320 نيو في 2016، بما في ذلك إلغاء صفقة برات آند وتني، بسبب مشاكل تتعلق بالأداء ثم استبدلت الطلبية في نهاية المطاف بالطائرة الأكبر.