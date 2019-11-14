الجزائر: مجلس النواب يوافق على قانون المحروقات المثير للجدل

وافق المجلس الشعبي الوطني (مجلس النواب) بالبرلمان الجزائري، الخميس، على قانون محروقات مثير للجدل اعتبره الجزائريون وسيلة لبيع "الثروة الوطنية" للشركات متعددة الجنسيات.

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الحكومة تقول إن الإصلاحات التي يتضمنها القانون ستشجع الاستثمار الأجنبي في مشاريع الطاقة، وتسمح للمستثمرين الأجانب بتملك حصص أغلبية في قطاعات غير استراتيجية وتتيح للحكومة الحصول على قروض من الخارج.

يحتاج القانون لموافقة مجلس الأمة الجزائري (مجلس الشيوخ) بالبرلمان ويواجه معارضة من حركة احتجاجات كبيرة مستمرة في الجزائر.

منذ المصادقة على مشروع القانون في مجلس الوزراء في 14 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ثم عرضه أمام نواب البرلمان، تمت إضافته إلى مظالم الحركة الاحتجاجية غير المسبوقة ضد النظام بشعارات مثل "بعتم البلد أيها اللصوص".

وزير الطاقة محمد عرقاب اعتبر أن المصادقة على مشروع قانون المحروقات الجديد "مكسبا هاما في ضمان المداخيل الضرورية للبلاد".

ماذا تقول الحكومة عن القانون الجديد

الحكومة تقول إن القانون الجديد يهدف إلى تعزيز القدرة الإنتاجية للطاقة لدى الجزائر عبر جلب شركات النفط الأجنبية، التي عزفت عن البلاد بسبب بنود غير جذابة، للعمل مع شركة سوناطراك الحكومية.

يستحدث قانون الطاقة الجديد أنواعا جديدة من العقود لتقاسم الإنتاج، والمشاركة والخدمات ذات المخاطر مع الشركات الأجنبية الداخلة في شراكة مع سوناطراك، لتحل محل عقود الامتياز القديمة.

يقدم القانون أيضا حوافز ضريبية ويُبسط هيكل الشروط المالية ويقلص الإجراءات الإدارية. لكنه يواصل قصر ملكية الشركات الأجنبية على حصص أقلية في مشاريع النفط والغاز.

معارضة شعبية

يعارض المحتجون، الذين يتظاهرون منذ فبراير/شباط للمطالبة بتطهير النظام الحاكم القديم ووضع نهاية للفساد، مشروع القانون.

المتظاهرون يقولون إنه لا يتعين على الحكومة المؤقتة، التي تتولى السلطة منذ تنحى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في أبريل/نيسان، الموافقة على أي قوانين كبيرة.

ما زال عشرات الآلاف من المتظاهرين يحتجون أسبوعيا.

قام نواب معارضون بالتصويت ضد قانون الطاقة.

يجب أن يقوم مجلس الأمة (مجلس الشيوخ) بالتصويت على مشروع القانون في الأسابيع المقبلة لكن توقيت توقيعه ليتحول إلى قانون لايزال محل شك بسبب الانتخابات الرئاسية التي من المقرر أن تُجرى في 12 ديسمبر/كانون الأول، والتي يطالب المحتجون أن تُلغى.

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